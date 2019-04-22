負責消防安全護理師被起訴 專家稱不可承受之重

2019-04-22 18:53 中央社 台北22日電



台北醫院大火去年造成重大傷亡，2名負責消防業務的護理師今天被起訴。衛生福利部對此結果感到遺憾；護理師公會全聯會則說，讓護理師承擔消防安全是不可承受之重。

衛生福利部台北醫院附設護理之家107年8月13日大火，造成15人死亡。新北地檢署今天依業務過失致死罪嫌起訴潘姓代理護理長、陳姓護理師，徐姓院長等5人則因罪嫌不足，以不起訴處分。

潘姓代理護理長為護理之家負責人，陳姓護理師擔任火源責任者。

根據起訴書內容，上述兩人應注意相關規定，禁止民眾使用自備的電器，且要按月檢查電器使用狀況。但當潘姓住民使用自備的超長波床墊，有另2名護理師都有告知潘姓護理師，陳姓護理師也沒有依規定檢查住房內私人電器使用情形，潘姓護理師又沒有落實覆核，沒有依規定排除火災危險因子。

中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長高靖秋下午受訪時表示，這兩名護理師並非火災當場值勤的護理師，而是防火管理人，根據消防法規，他們應負責防火的相關教育和設備訪查，如果有缺漏，依法確實應該承擔責任。

不過，高靖秋說，消防是專業的事情，讓護理師擔任消防管理工作是否適當、他們在擔任之前有沒有相關訓練，都是要釐清之處，也有檢討的空間。如果讓護理人員去承擔消防安全責任，其實是「不可承受之重」。

高靖秋表示，護理之家因人力缺乏，可能發生一名護理師身上有多重職務的狀況，但一般較少聽說由護理師擔任防火管理人一職。有些護理之家會另聘專業人士，或由機構負責人擔任。將進一步與律師、立委研究，現行做法有沒有可改善空間。

此外，高靖秋提醒，護理人員若肩負防火責任，應釐清相關業務與權責，以免憾事再發生，全聯會也會再進行更多的教育，提醒護理師注意。

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長王必勝下午在記者會則說，尊重檢方的看法，但對這樣的結果感到遺憾。收到完整起訴書後會詳細研讀，提供護理師後續法律因應、心理支持等協助，「會跟他們站在一起。」

外界認為，讓護理人員承擔防火責任太重。王必勝說，每一個機構都有消防安全的任務編組，不一定是護理人員擔任，且必須用整個醫院的力量處理防火的事情，不單只是附設機構的事。