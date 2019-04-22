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家庭照顧者的專屬頻道開播！「照顧電視台」可線上看

2019-04-22 18:02聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

國內銀髮族專屬頻道還未見蹤影，網路線上的「照顧電視台」率先開播，有特別為家庭照顧者設計「照顧不孤單」及「照顧夯主廚」節目，不只能在節目訪談中向有經驗的照顧者學習聰明照顧法，還有丙級廚師教導經濟實惠的快速料理方式。

照顧電視台才開播一個月即受到民眾歡迎，「照顧夯主廚」節目也因而開放讓照顧者參加，直接在現場和主廚許立倫互動，歡樂氣氛讓不少照顧者笑顏逐開，在學習料理過程也能放鬆心情喘口氣。

照顧電視台是由中華民國家庭照顧者關懷總會籌畫、合庫人壽贊助。家總主任葉綺茵受訪表示，創台發想其實很簡單，因他們發現很多記者會場合無法把「長照四包錢」講清楚，既然自媒體發達，不如就善加利用，宣傳自己來。

電視台節目起先設計「照顧不孤單」，由家總秘書長陳景寧擔任主持人和來賓對談聰明照顧法，來賓均是家庭照顧者。葉綺茵說，後來發現對談節目太過嚴肅了，於是徵詢有丙級廚師資格的友人幫忙做臉書直播節目「照顧夯主廚」。

由於照顧者都是利用照顧工作時的零碎時間煮飯，因此「照顧夯主廚」節目宗旨為方便、快速且經濟實惠，每道料理僅10多元成本，連獨居者也能方便煮食。目前已指導西生菜封醬肉、什錦倒扣和香菇醬肉府城碗粿3道簡單料理。

葉綺茵笑說，主廚許立倫不只會煮飯，還能信手拈來不少順口溜，逗得現場主持人和觀眾哈哈大笑，就有照顧者說很想到現場看，所以第二集後就邀照顧者到現場觀看，不只能和主廚互動，也能享用料理照顧一下味蕾。

值得一提的是，在經費有限下，「照顧夯主廚」直播節目的幕後工作人員幾乎是社工，他們要掌鏡、運鏡、打燈、寫白板打pass等，葉綺茵也自己扛下主持工作。「照顧不孤單」節目雖是預錄，但也需提供上稿文字以便後製字幕。

「照顧電視台」能經營多久呢？有無打算成為真正的電視節目嗎？葉綺茵坦言，預算有限，目前是以一年期的計畫方式在YOUTUBE和臉書平台經營。若有足夠資源，評估投資報酬率也不錯，才會考慮永續經營。

葉綺茵說，他們還在努力規畫節目內容，例如邀不同樣態的照顧者聊照顧困境，類似談話性節目。期許在照顧者收看節目同時，能從中獲取長照服務資訊，成為一項好的長照共享教材，照顧者甚至能在輕鬆的節目中綻放笑容。

事實上，衛福部社家署內的老人福利推動小組曾邀請專家開會，研議設立以老年群眾訴求為核心的銀髮族專屬頻道。

社家署長簡慧娟表示，因經營並維持一個頻道不容易，會議結論最後是不成立電視台，但請文化部影視局及教育部等相關部會協力支持推廣製作對老人有益的節目，「我們樂見民間業者共同參與。」

●家總「照顧電視台」

1.每月雙周星期一下午2點：「照顧夯主廚」

2.每月單周星期三下午2點：「照顧不孤單」

3.官方臉書平台： https://lihi.cc/T4URs

4.官方Youtube頻道：https://reurl.cc/kanDn

●「長照四包錢」是什麼？

長照支付新制自107年起提供「照顧及專業服務」、「交通接送服務」、「輔具服務及居家無障礙環境改善服務、「喘息服務」等四大項給付服務。根據民眾需求，以點餐式概念混搭多項服務組合。四包錢分別如下：

1.照顧及專業服務：依失能程度二至八級補助約每月1萬元至3萬6千元，以自負額最高16%計算，等於花1千6至6千元間，即可使用居家服務、日間照顧等「照顧服務」，或居家復健、居家營養等「專業服務」項目。

2.交通接送服務：失能第四級以上者，依交通遠近補助每月1680元至2400元（自負額最高30%）。

3.輔具及居家無障礙環境改善服務：每三年最高4萬元（自負額最高30%）。

4.喘息服務：每年最高補助48510元（自負額最高16%），可使用於居家喘息、機構喘息、日間照顧中心喘息、小規模多機能（夜間臨托）、巷弄長照站臨托等五項喘息服務。

網路線上的「照顧電視台」率先開播，有特別為家庭照顧者設計「照顧不孤單」及「照顧夯...
網路線上的「照顧電視台」率先開播，有特別為家庭照顧者設計「照顧不孤單」及「照顧夯主廚」節目，不只能在節目訪談中向有經驗的照顧者學習聰明照顧法，還有丙級廚師教導經濟實惠的快速料理方式。　記者鄧桂芬／攝影
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網路線上的「照顧電視台」率先開播，有特別為家庭照顧者設計「照顧不孤單」及「照顧夯...
網路線上的「照顧電視台」率先開播，有特別為家庭照顧者設計「照顧不孤單」及「照顧夯主廚」節目，不只能在節目訪談中向有經驗的照顧者學習聰明照顧法，還有丙級廚師教導經濟實惠的快速料理方式。　記者鄧桂芬／攝影
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網路線上的「照顧電視台」率先開播，有特別為家庭照顧者設計「照顧不孤單」及「照顧夯主廚」節目，不只能在節目訪談中向有經驗的照顧者學習聰明照顧法，還有丙級廚師教導經濟實惠的快速料理方式。　記者鄧桂芬／攝影
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