住高雄、遊農村 高雄飯店與旅行社推優惠專案

2019-04-22 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄農村體驗，現在又有新的玩法，今天農業局長吳芳銘宣布，未來休閒農業區、農村社區將與飯店與旅行社合作，6月推出「住高雄、遊農村」農村慢活體驗旅宿套裝行程，預估一年可吸引上萬人次參與。

吳芳銘說，只要住宿合作的飯店，就能參加超值的農村旅遊遊程，包含到大樹休閒農業區採鳳梨、統嶺社區享用草魚風味餐與鳳梨酥DIY、接著參觀佛陀紀念館、再到旗山，由香蕉達人張宏士張班長做香蕉園導覽，只要兩人就可成行，還有接駁服務。包含君鴻國際酒店、國賓飯店、寒軒飯店、義大天悅、義大皇家酒店、漢來飯店、福華飯店、文賓飯店、高雄喜悅酒店等多家業者，都將共同推出優惠行程。

除了金建旅行社外，還有，飛揚旅行社、雄獅旅行社等也在量身訂做半日農遊，快速讓市區遊客走入農村，首選到大樹與旗山，參訪大樹休閒農業區的產銷履歷鳳梨農場，旗山區的芭樂、香蕉果園，並在旗山天鵝堡莊園，體驗鳳梨果醬與香草海鹽DIY。

業者表示，不同遊客的需求不同，連外國遊客也對高雄農村採果很有興趣，預估未來還會推出更多方案，帶來更多人潮。