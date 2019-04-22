影／節能減碳有成 桃園機場獲國際4重認證

2019-04-22 17:20 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



桃園機場啟用40年，推動節能減碳的環保工作也大豐收，連續成功獲得國際機場協會（Airports Council International， ACI）機場碳認證計畫「等級三最佳化碳管理標章」、「綠色機場白金首獎」，以及「ISO 14064溫室氣體盤查」、「ISO 50001能源管理系統」的4重國際環保認證，低碳管理積極作為倍受國際肯定。

桃園機場公司特別選在22日「世界地球日」這一天，在第2航廈舉辦「2019低碳機場成果發表會」，與桃園機場服務大聯盟的廠商、夥伴共同分享得獎喜悅，董事長王明德在會中頒獎表揚節電表現優異的單位，節電競賽前3名中華航空公司、采盟免稅店、新東陽食品公司，以及績優獎環宇商務中心、昇恆昌免稅店：另外也頒發友善工作環境特別獎給長榮航勤公司、桃園航勤公司，表揚各單位在節能減碳上優異的表現。

王明德董事長表示，推動綠能及節能減碳工作必須持續，讓桃園機場大家庭工作的所有成員，對於節能減碳工作有更多瞭解，並鼓勵大家集思廣益，共同構思廣義激盪出更多元化的減碳良方，達到更全面、更深入的減碳成果，擴大機場整體的綠色成長動能。

桃園機場公司指出，為維持高度競爭力與永續發展願景，持續擴展服務能量，在年旅客量突破4600萬人次，仍不斷成長的營運壓力下，積極響應減碳需求，全體同仁及所有機場夥伴攜手努力，近年來機場的單位旅客溫室氣體排放量及用電量已顯著降低，相較於2013年，已分別減少21.7%及27.1%。

桃園機場推動的節能減碳作為包括，航廈空調、照明、手扶梯與電梯相關設施，航機使用橋氣、橋電，地勤公司採購全電動行李拖車等主要項目，朝向持續優化改善目標邁進。因為這些長期推動的成果，桃園機場才能通過國際專家的層層審核，獲得國際環保4重認證，贏得國際的肯定與掌聲。