親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

才嗆總統府把髒手拿開 「政經」錄到一半被通知停播

亮劍！共軍發布最新海陸空軍轟炸影片

影／節能減碳有成 桃園機場獲國際4重認證

2019-04-22 17:20聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

桃園機場啟用40年，推動節能減碳的環保工作也大豐收，連續成功獲得國際機場協會（Airports Council International， ACI）機場碳認證計畫「等級三最佳化碳管理標章」、「綠色機場白金首獎」，以及「ISO 14064溫室氣體盤查」、「ISO 50001能源管理系統」的4重國際環保認證，低碳管理積極作為倍受國際肯定。

桃園機場公司特別選在22日「世界地球日」這一天，在第2航廈舉辦「2019低碳機場成果發表會」，與桃園機場服務大聯盟的廠商、夥伴共同分享得獎喜悅，董事長王明德在會中頒獎表揚節電表現優異的單位，節電競賽前3名中華航空公司、采盟免稅店、新東陽食品公司，以及績優獎環宇商務中心、昇恆昌免稅店：另外也頒發友善工作環境特別獎給長榮航勤公司、桃園航勤公司，表揚各單位在節能減碳上優異的表現。

王明德董事長表示，推動綠能及節能減碳工作必須持續，讓桃園機場大家庭工作的所有成員，對於節能減碳工作有更多瞭解，並鼓勵大家集思廣益，共同構思廣義激盪出更多元化的減碳良方，達到更全面、更深入的減碳成果，擴大機場整體的綠色成長動能。

桃園機場公司指出，為維持高度競爭力與永續發展願景，持續擴展服務能量，在年旅客量突破4600萬人次，仍不斷成長的營運壓力下，積極響應減碳需求，全體同仁及所有機場夥伴攜手努力，近年來機場的單位旅客溫室氣體排放量及用電量已顯著降低，相較於2013年，已分別減少21.7%及27.1%。

桃園機場推動的節能減碳作為包括，航廈空調、照明、手扶梯與電梯相關設施，航機使用橋氣、橋電，地勤公司採購全電動行李拖車等主要項目，朝向持續優化改善目標邁進。因為這些長期推動的成果，桃園機場才能通過國際專家的層層審核，獲得國際環保4重認證，贏得國際的肯定與掌聲。

桃園機場公司強調，為求永續經營並為地球環保善盡一份心力，未來將持續落實節能減碳政策與低碳營運措施，積極參與國際間的各式環保、綠能、減碳等計畫，降低機場周邊環境負荷、減少營運碳排放與經營成本，並善盡企業社會責任，穩健踏實的達成桃園機場的溫室氣體減量與永續發展目標。

桃園機場公司推動綠能減碳有成，於22日「世界地球日」舉辦2019低碳機場成果發表...
桃園機場公司推動綠能減碳有成，於22日「世界地球日」舉辦2019低碳機場成果發表會，董事長王明德（中）頒獎表揚節電成果優異的機場相關單位。記者陳嘉寧／攝影
分享
落實環保綠能減碳，在桃園機場提供地勤服務的桃園航勤、長榮航勤2家業者，已經陸續採...
落實環保綠能減碳，在桃園機場提供地勤服務的桃園航勤、長榮航勤2家業者，已經陸續採購全電動車輛投入地勤作業。（桃園機場公司提供）
分享
落實環保綠能減碳，桃園機場公司在空側設置電動車的充電座，鼓勵地勤業者採購全電動車...
落實環保綠能減碳，桃園機場公司在空側設置電動車的充電座，鼓勵地勤業者採購全電動車輛。（桃園機場公司提供）
分享
桃園機場公司推動綠能減碳有成，於22日「世界地球日」舉辦2019低碳機場成果發表...
桃園機場公司推動綠能減碳有成，於22日「世界地球日」舉辦2019低碳機場成果發表會。圖為桃園機場第1航廈出境大廳屋頂的照明燈具，已經改用LED燈具，較傳統燈具更環保節能。記者陳嘉寧／攝影
分享
桃園機場公司推動綠能減碳有成，於22日「世界地球日」舉辦2019低碳機場成果發表...
桃園機場公司推動綠能減碳有成，於22日「世界地球日」舉辦2019低碳機場成果發表會，董事長王明德（左四）與機場各單位主管分享獲得「綠色機場白金首獎」等4重環保認證獎項的榮耀。記者陳嘉寧／攝影
分享

桃園機場減碳
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

年齡越高機率低 英國爆人工受孕成斂財工具

2019-04-22 16:49

做假牙染C肝？醫師：感染源複雜，不能推給牙醫

2019-04-22 16:23

癌症死亡率上升 專家：可能與營養缺乏有關

2019-04-22 14:56

5月初這五天 北市峨嵋街懸日預報看這裡

2019-04-22 15:12

家庭照顧者的專屬頻道開播！「照顧電視台」可線上看

2019-04-22 18:02

住高雄、遊農村 高雄飯店與旅行社推優惠專案

2019-04-22 18:01

《與惡》：通往地獄之路 常由自命良善的人鋪成

2019-04-22 16:21

直播主稱被罰8萬「是小錢」 機內直播起飛民航局移送法辦

2019-04-22 15:12

台鐵無階化龜速 立委批：放羊的孩子

2019-04-22 14:37

巴金森患者常忘記用藥 台大開發提醒App免費下載

2019-04-22 14:25

世界地球日 環保署推4大不塑主題

2019-04-22 14:21

不吃早餐可減肥？ 中醫師：短期瘦身 長期傷胃腸

2019-04-22 14:19

3成兒童習慣性打呼 恐致學習狀況低落

2019-04-22 14:19

兒童睡眠中止症上身 扁桃腺肥大、過胖導致

2019-04-22 14:19

手肘又痠又麻 中醫師建議這個動作可以緩解

2019-04-22 13:46

人生如四季十里不同天 金鐘影后王琄活在當下

2019-04-22 13:11

我們與惡的距離：精神疾患該去哪裡？能去哪裡？

2019-04-22 12:20

抱怨雞蛋塑膠盒「每開必破」！網笑翻：原來從小到大都錯了

2019-04-22 12:00

影／環保署推動自備容器消費 落實源頭減塑

2019-04-22 11:30

加拿大飲食指引建議多蔬食 茹素20年醫師分享心得

2019-04-22 11:11

老翁掃墓後失神懷疑卡到陰 醫師機警 鬼門關前救一命

2019-04-22 11:00

賈新興：地球發燒 沒有緩解的跡象

2019-04-22 10:54

太魯閣無階化零進度 立委轟台鐵放羊的孩子

2019-04-22 10:52

不吃早餐減肥？ 中醫師搖頭：空腹不宜過久

2019-04-22 10:31

睡眠中止症上身 醫師：扁桃腺肥大、過胖都是可能原因

2019-04-22 10:29

因為有你愛無缺憾 有子萬事足的黃光芹

2019-04-22 10:19

媽祖託夢不思議？ 孩子從漂流木學到這件事

2019-04-22 10:00

我所見聞的爸爸桑：封閉的場域 身分決定一切

2019-04-22 09:33

今天好熱！ 鄭明典：夏天的味道會更明顯

2019-04-22 09:20

水下考古夯 文資判釋人員條件入法

2019-04-22 09:05

中部以北短暫陣雨雷雨 高溫29至32度

2019-04-22 08:37

洗臉擠粉刺都無法縮小毛孔 醫師建議這樣改善膚況

2019-04-22 07:44

彭啟明：周四前高溫恐飆34度 周五、六可能轉雨

2019-04-22 07:25

健康你我他／吃完水果漱口 護牙不能懶

2019-04-22 00:47

思覺失調症慢性病 應遵醫囑服藥

2019-04-22 00:47

健康名人堂／從達文西手術 看醫病問題

2019-04-22 00:47

剔除標籤 還給精神疾病病友尊嚴

2019-04-22 00:47

精神疾病像感冒 其實離你我不遠

2019-04-22 00:47

連6漲！ 95汽油30元了

2019-04-22 00:25
看更多

熱門文章

唐綺陽星座運勢週報：魔羯桃花旺人脈廣 巨蟹控制花費

2019-04-22 07:32

餐廳員工染麻疹發病接觸77人 竟搭高鐵趴趴走擴大疫情

2019-04-21 19:57

長期彎腰+蹲下 他37歲長骨刺

2019-04-21 23:24

夜夜呼吸不順 他架攝影機拍到珍貴「貓壓床」畫面

2019-04-22 14:24

加拿大飲食指引建議多蔬食 茹素20年醫師分享心得

2019-04-22 11:11

手肘又痠又麻 中醫師建議這個動作可以緩解

2019-04-22 13:46

周日晚至周一台中以南強降雨 氣象局籲注意

2019-04-21 22:51

丈夫月入60K仍伸手要奶粉錢 妻心冷：他只想找一個分母

2019-04-22 15:59

彭啟明：周四前高溫恐飆34度 周五、六可能轉雨

2019-04-22 07:25

直播主稱被罰8萬「是小錢」 機內直播起飛民航局移送法辦

2019-04-22 15:12

老翁掃墓後失神懷疑卡到陰 醫師機警 鬼門關前救一命

2019-04-22 11:00

癌症死亡率上升 專家：可能與營養缺乏有關

2019-04-22 14:56

健康名人堂／從達文西手術 看醫病問題

2019-04-22 00:47

每日星座運勢／獅子靈感不斷利創作 易得他人賞識

2019-04-22 00:00

麻辣鍋女員工疑染麻疹 還搭高鐵捷運回高雄老家

2019-04-21 19:50

洗澡NG行為 你也犯了嗎？

2019-04-22 12:34

農村旅遊觸法政府無解 立委連署訂「小旅行專章」

2019-04-21 23:12

貓頭鷹躲飛機引擎呼呼大睡 工程師起飛前發現將其救出

2019-04-22 14:48

洗臉擠粉刺都無法縮小毛孔 醫師建議這樣改善膚況

2019-04-22 07:44

【心情點滴】智柔雅／因為他是「番仔」

2019-04-22 06:00

【子女心情】美旦姐／感恩的心

2019-04-22 06:00

做假牙卻得Ｃ肝！感染管控有漏洞

2019-04-22 00:25

【美味記憶】林思妙／戀戀麻油香

2019-04-22 06:00

收不收？給前女友的婚戒「再利用」 他拿來向現任女友求婚

2019-04-22 14:50

生態旅遊推20年 修法還是沒解套

2019-04-22 00:25

絕對神準！個性VS.血型 O型超暴躁＋超白目、B型愛花錢＋我行我素

2019-04-21 21:51

今天好熱！ 鄭明典：夏天的味道會更明顯

2019-04-22 09:20

黃亞細肉骨茶2號店進駐南西店 開幕祭出買1送1

2019-04-22 12:41

5月初這五天 北市峨嵋街懸日預報看這裡

2019-04-22 15:12

小七獨賣！蜷尾家聯手杜老爺推出玫瑰生烏龍茶、花生牛奶甜筒

2019-04-22 13:34

僅8家門市販售！肯德基炸雞隱藏版新品「哈妮蜜脆雞」

2019-04-22 16:44

寫給父母：陪伴是堂終生必修課！

2019-04-22 12:47

台中金典酒店春遊補助再加碼送500 同步推牛排套餐550元

2019-04-21 19:47

不吃早餐減肥？ 中醫師搖頭：空腹不宜過久

2019-04-22 10:31

非洲豬瘟嗎？竹圍漁港驚見豬屍緊急採檢化驗

2019-04-21 21:26

賈新興：地球發燒 沒有緩解的跡象

2019-04-22 10:54

連6漲！ 95汽油30元了

2019-04-22 00:25

台中旅展26日開展 麗寶樂園福容大飯店住宿2.3折優惠

2019-04-22 07:43

起飛過程開直播 民航局移送直播主並建議嚴懲

2019-04-22 15:19

超人氣珍珠泡芙怎麼咬都爆漿！IG南北兩大夯店推薦

2019-04-22 15:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top