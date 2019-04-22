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延續齊導理念與使命 齊柏林空間落成啟用

2019-04-22 16:32聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

延續「看見台灣、守護家園」的理念，在眾人努力奔走下募資成立的「齊柏林空間」暨首場特展「見山」，在世界地球日的今天正式啟用，齊柏林基金會董事長歐晉德、導演吳念真和貴賓一起啟動直昇機造型動力推進器。

《齊柏林空間》 今天舉行啟用暨「見山」開展活動，基金會董事長歐晉德（左四）、吳念...
《齊柏林空間》 今天舉行啟用暨「見山」開展活動，基金會董事長歐晉德（左四）、吳念真導演（左五）和貴賓一同啟動啟用儀式。記者邱德祥／攝影
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柏林看見台灣世界地球日
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