年齡越高機率低 英國爆人工受孕成斂財工具

2019-04-22 16:49 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



體外人工受孕機率並不高，還會因產婦年齡增加而成反比。 圖／ingimage 分享 facebook 體外人工受孕（IVF）與試管嬰兒本是對不孕者的福音，但近期英國卻爆出不肖醫院亂收高價，更發現對消費者隱瞞體外受精的成功率。英國生育監管局22日指出，隨著婦女年齡增加，IVF成功率會下降，但部分私人醫院卻隱瞞這個機率；依照2004年以來數據，將得子希望寄予IVF的婦女以倍數增加，但其實44歲以上的成功率僅1%。

IVF原為不孕症的福音

體外人工受孕整個過程包含刺激女性排卵並取出，讓其在實驗室與精子以液體形式受精，再以胚胎植入代理孕母，如此誕生的嬰兒被稱為試管嬰兒（Test tube baby），這也被視為是不孕症、高齡產婦（約35歲以上）的福音。

然而，根據《英國廣播公司》報導，IVF本身就是一項成功率不算特別高的技術，隨著社會晚婚、晚孕情況越趨常見，40歲以上的高齡產婦尋求IVF的案例幾乎翻倍成長，現約達1萬多人，但數據顯示，年齡越大的產婦成功機率越低，其中2004年至2017年間的案例顯示，44歲以上的產婦成功率低到僅1%。

不過，多數診所都被爆出有隱瞞成功率的狀況，生育監管局主席柴郡夫人表示，所有求診的婦女都應該得到誠實、透明的成功機率。

診所違背良心

尤其，據《英國電訊報》報導，部分私人診所的IVF收費更比一般高了40%，這些診所都以「會增加人工受孕成功機率」為誘惑，利用話術收取違背良心的高價，且據英國醫學雜誌（BMJ）的查訪結果，額外費用的附加物都尚未被證實能增加成功率。

對此，柴郡夫人要求診所不該利用婦女「得子的希望」大撈一筆，同時也呼籲人民，因為成功率不高，不建議42歲以上的人嘗試，IVF的整體成功率最高還是35歲以下的女性，所有案例通算的平均失敗率則高達7成。

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