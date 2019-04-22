做假牙染C肝？醫師：感染源複雜，不能推給牙醫
為防堵C肝傳染，健保署建議牙科感染管控要做好，以免「見血」容易感染，甚至讓民眾做假牙卻不慎染上C肝。多個縣市牙醫師公會今天發表聲明表示，C型肝炎感染源複雜，不能將「做假牙」畫上等號，牙醫界也會持續宣導，落實牙科感染管控，同時呼籲民眾選擇正當醫療院所，不要找坊間不法的齒科或牙齒美白中心，以免遭受感染。
北市牙醫師公會監事會召集人周彥儒指出，牙醫師公會推動感染管控20多年，民國70年代及30多年後的現在，幾乎牙醫師看診都會帶手套，而牙科使用的器具也會徹底消毒，以避免交互感染；而C肝感染源相當多、成因複雜，健保署不能將感染源頭推給牙醫診所，並不公平。
台北市、新北市、宜蘭縣、基隆市及金門縣牙醫師公會今發布聯合聲明指出，C肝傳染途徑有血液傳染、共用不潔注射器、共同衛生用品、
母嬰傳播及性接觸傳染...等；罹患之成因複雜，斷然判定為單一原因「做假牙」，易誤將二者畫上等號，對於C肝之預防不利，對嚴守感染管制規定的牙醫診所則有欠公允。
牙醫師公會並指，牙醫界早在20多年前便發起「牙科院所感染管制」宣導， 後有健保署「牙科感管sop」計畫,鼓勵牙醫院鞏固感染 管制第一防線，以保障民眾就醫安全。牙醫界將持續宣導 全體牙醫同仁嚴格落實感染管制的工作，並將與衛生主管 機關及健保署密切配合，一起打擊C肝，為民眾的口腔健 康共同努力，也請民眾選擇正當醫療院所，不要接受坊間不法牙齒美白中心，避免感染風險。
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