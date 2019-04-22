做假牙染C肝？醫師：感染源複雜，不能推給牙醫

2019-04-22 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



為防堵C肝傳染，健保署建議牙科感染管控要做好，以免「見血」容易感染，甚至讓民眾做假牙卻不慎染上C肝。多個縣市牙醫師公會今天發表聲明表示，C型肝炎感染源複雜，不能將「做假牙」畫上等號，牙醫界也會持續宣導，落實牙科感染管控，同時呼籲民眾選擇正當醫療院所，不要找坊間不法的齒科或牙齒美白中心，以免遭受感染。

北市牙醫師公會監事會召集人周彥儒指出，牙醫師公會推動感染管控20多年，民國70年代及30多年後的現在，幾乎牙醫師看診都會帶手套，而牙科使用的器具也會徹底消毒，以避免交互感染；而C肝感染源相當多、成因複雜，健保署不能將感染源頭推給牙醫診所，並不公平。

台北市、新北市、宜蘭縣、基隆市及金門縣牙醫師公會今發布聯合聲明指出，C肝傳染途徑有血液傳染、共用不潔注射器、共同衛生用品、

母嬰傳播及性接觸傳染...等；罹患之成因複雜，斷然判定為單一原因「做假牙」，易誤將二者畫上等號，對於C肝之預防不利，對嚴守感染管制規定的牙醫診所則有欠公允。