鑰匙開門轉不動、手指無法夾住紙片 小心肘隧道症候群

2019-04-22 15:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



一位62歲A女士赴安南醫院中醫部就診時表示，右手肘麻痛無力和無名指、小指無力已經一段時間了。 經過初步問診和身體檢查後發現，A女士職業需要常常用到手肘，而且麻痛位置是從手肘內側開始往下延伸至手掌的內側(尺側)，並有開門時鑰匙轉不開及無法用手指夾住紙片的現象，確定為「肘隧道症候群」。經由安排一周2到3次肘及手指局部施以針灸治療後，加上內服中藥來疏通筋絡活血止痛，右手肘及手指無力的情形逐漸改善。

安南醫院中醫部沈佩諠醫師指出，肘隧道症候群(cubital tunnel syndrome)是指通過手肘外側的尺神經(ulnar nerve)受到刺激時所產生的一些症狀的通稱，包括手會感覺痛、腫脹、虛弱，或是無名指及小指有麻麻的感覺。肘隧道症候群在四十歲到六十歲的族群中最常見，女性比男性多。

肘隧道症候群早期的症狀是無名指與小指的麻痺、刺痛，及肘關節內側的酸痛。如果未接受治療，神經持續壓迫下，手掌的肌肉會開始出現無力甚至萎縮，而影響到日常的生活，例如打開罐子或轉動鑰匙會有困難。

沈佩諠中醫師提醒尺神經壓迫危險族群包括︰1. 需大力敲擊工作的人（如水泥匠、鐵匠）。2. 需彎著手肘做事的人（如︰修理手錶、金飾匠）。3. 肘關節脫臼或幼年時有手肘骨折之病患。4. 不正確的姿態︰午睡以手當枕頭或長時間打麻將（前臂手肘以下，靠在桌面易壓迫尺神經）。