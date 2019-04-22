來看春天的訊息 專家推薦福山植物園

2019-04-22 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



當二十四節氣的「春分」走過，位於北半球的台灣山林也配合著時序，展現出春天特有的色彩與生氣，此刻正是出遊踏青的好時節。福山植物園邀請民眾走進園裡成為森林裡的一分子，如林中的生物一般，充份享受著大自然所賜予的一切。

福山植物園表示，春天的福山，粉白、淡黃、淺綠、嫩紅、葡萄紫…各種淡雅的色調將山林妝點得繽紛多采，不必急著拿出相機拍照，其實只要跟著森林嚮導這樣做，森林會比我們想的更有趣。先放慢腳步，找個舒服的位置坐下，不交談、閉上眼睛、緩慢的吐氣，少了慣用的視覺，慢慢地身心逐漸安頓，此時身體其他的感官開始清晰地感受到周遭森林的氣息。

在水生植物池邊會聽到，台北樹蛙悠遠低沉的鳴聲、灰喉山椒與小卷尾明亮的吟唱、哈盆溪潺潺的流水聲，以及風吹老葉墜地的聲音，那些屬於春天的聲響；隨著呼吸進入鼻腔裡的空氣，混雜著台灣山桂花開花的淡淡香氣、土壤裡葉片腐熟與台灣獼猴排遺的氣味，這才發現原來森林的氣味比想像中的還五味雜陳；此時的你，輕輕地將臉仰起，可感受到風吹過的涼意與森林的濕氣，在有陽光的日子，還能感覺到陽光灑落皮膚上所帶來的暖意。

農委會林試所所長張彬表示，每年三月休養生息之後的福山植物園，特別能感受到春天的氣息，走一趟福山植物園，森林裡大自然聲音、新生的生命、芬多精與負離子，都能讓人放鬆。福山植物園有入園總量管制，到訪前記得先上網完成申請，網址為http://fushan.tfri.gov.tw