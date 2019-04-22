癌症死亡率上升 專家：可能與營養缺乏有關

2019-04-22 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



一份針對國內300位癌友所做的「癌友飲食認知調查」發現，癌友隨著年齡愈大，對於營養的掌握度愈低，其中31-40歲患者有22.7%會特別留意挑選食物食材，但61-70歲患者僅11.8%會注重飲食。

另，高達83%癌友認為營養飲食攝取困難，包括沒有食慾、味覺產生改變、噁心想吐導致難以進食等，因為沒胃口、吃不下，也讓癌友營養攝取不足，使得癌症治療打折扣。

分析衛福部106年國人十大死因統計發現，相較前一年癌症死亡率上升0.4%。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟引述國外研究調查指出，癌症死亡率不全然來自疾病本身，有20%患者死於營養缺乏。

臨床發現許多癌病患者都有營養失調的問題，進而被迫中止治療或得降低用藥劑量，使治療效果大打折扣。癌症病人維持良好營養相當重要，必須從食材的選擇著手。