癌症死亡率上升 專家：可能與營養缺乏有關
一份針對國內300位癌友所做的「癌友飲食認知調查」發現，癌友隨著年齡愈大，對於營養的掌握度愈低，其中31-40歲患者有22.7%會特別留意挑選食物食材，但61-70歲患者僅11.8%會注重飲食。
另，高達83%癌友認為營養飲食攝取困難，包括沒有食慾、味覺產生改變、噁心想吐導致難以進食等，因為沒胃口、吃不下，也讓癌友營養攝取不足，使得癌症治療打折扣。
分析衛福部106年國人十大死因統計發現，相較前一年癌症死亡率上升0.4%。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟引述國外研究調查指出，癌症死亡率不全然來自疾病本身，有20%患者死於營養缺乏。
臨床發現許多癌病患者都有營養失調的問題，進而被迫中止治療或得降低用藥劑量，使治療效果大打折扣。癌症病人維持良好營養相當重要，必須從食材的選擇著手。
資深癌病護理師王品喬表示，臨床常觀察到癌症患者反應「吃不下、沒胃口」，但也有人說「每天都認真吃」卻無法獲取營養，這是因為癌友可能沒吃對。例如「每天都吃很飽」，但進一步發現，患者吃的都是米飯、麵類等碳水化合物，其實抗癌首重白血球提升，要增加白血球，就必須多攝取蛋白質。尤其在化療之後，補充優質蛋白質例如魚類，就是相當重要的營養來源，可以協助修補細胞及黏膜，並提升免疫力，有助降低在治療期間感染的機率。
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