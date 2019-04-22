巴金森患者常忘記用藥 台大開發提醒App免費下載

2019-04-22 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



巴金森氏症是一種神經退化性疾病，不會致命，但會與病人相伴一生；據統計，台灣65歲以上的年長者，平均每100人就有1人罹病，在長達十數年甚至數十年的病程中，對病人造成生活上的種種不便，影響生活品質。

台大醫院巴金森中心主任、台灣巴金森之友協會監事吳瑞美表示，巴金森病目前尚法根治，但治療選擇正逐漸多元，病友們對於與病共存應有信心。目前最常見、方便的治療方法，仍以藥物治療為主。而藥物治療的效果是否良好，其關鍵在於「遵照醫囑按時服藥」及「定期回診請醫師調藥」。

但長輩們記憶力本來就不好，容易忘記服藥或重複吃藥；定期回診時，也很難清楚記得一兩個月來服藥後的病情變化，能夠提供給醫師作為調藥參考的訊息往往不足。這些現象都會影響長期整體的藥物治療效果。

台大醫院巴金森中心與台灣巴金森之友協會為此共同為巴金森病友開發了一款手機APP，協助解決病友的服藥問題，同時也附帶提供許多對病友十分實用的貼心功能。

吳瑞美表示，開發這個App的靈感來自香港，之前發現香港的巴金森病人使用這樣的App，因此就想幫台灣病友開發App，讓患者受惠。