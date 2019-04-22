手肘又痠又麻 中醫師建議這個動作可以緩解

2019-04-22 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



62歲A女士第一次來安南醫院中醫部就診時表示，右手肘麻痛無力和無名指、小指無力已經一段時間了，並詢問說這是不是「腕隧道症候群」? A女士也表示有去看過西醫但檢查後說要開刀，一直探詢不開刀可能性。但經過沈佩諠中醫師初步問診和身體檢查後發現，A女士職業為保姆，需要常常用到手肘，而且麻痛位置是從手肘內側開始往下延伸至手掌的內側(尺側)，此外亦有開門時鑰匙轉不開及無法用手指夾住紙片的現象。

中醫師沈佩諠指出，A女士的情況其實不是「腕隧道症候群」，而是「肘隧道症候群」，亦稱「尺神經壓迫症候群」，是上肢僅次於腕隧道症常見的神經壓迫症之一。經由安排一周2到3次肘及手指局部施以針灸治療後內服中藥來疏通筋絡活血止痛，右手肘及手指無力的情形逐漸改善。

沈佩諠指出，肘隧道症候群(cubital tunnel syndrome)是指通過手肘外側的尺神經(ulnar nerve)受到刺激時所產生的一些症狀的通稱，包括手會感覺痛、腫脹、虛弱，或是無名指及小指有麻麻的感覺。肘隧道症候群在40歲到60歲的族群中最常見，女性比男性多。

肘隧道症候群早期的症狀是無名指與小指的麻痺、刺痛，及肘關節內側的酸痛。如果未接受治療，神經持續壓迫下，手掌的肌肉會開始出現無力甚至萎縮，而影響到日常的生活，例如打開罐子或轉動鑰匙會有困難。

沈佩諠提醒尺神經壓迫危險族群包括︰

1. 需大力敲擊工作的人（如水泥匠、鐵匠）。

2. 需彎著手肘做事的人（如︰修理手錶、金飾匠）。

3. 肘關節脫臼或幼年時有手肘骨折之病患。

4. 不正確的姿態︰午睡以手當枕頭或長時間打麻將（前臂手肘以下，靠在桌面易壓迫尺神經）。