避免東方果實蠅傷紅棗 他們啟動聯合防治

2019-04-22 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



紅棗為苗栗縣公館鄉特產，栽培面積約60公頃，產值估計達1.5億元，是國人喜愛的保健食品。但東方果實蠅常使紅棗果實腐爛或落果，失去商品價值，農民若無適當防治管理，果實期危害常達70%以上，影響收成甚鉅；農委會苗栗區農業改良場啟動紅棗東方果實蠅區域綜合防治，呼籲紅棗農民共同執行，促進農民收益。

農委會苗改場表示，防治東方果實蠅可以利用生物防治、誘殺及清園等3種方法；近年來輔導有機紅棗農實踐其防治方法後，使紅棗在7至8月的果實期危害降至10%以下，在生物防治上，可釋放東方果實蠅天敵「格氏突闊小蜂」，該小蜂可以寄生東方果實蠅的蛹，每隻寄生蜂可寄生30至40個蛹；誘殺法則是以吊掛黃色黏蟲板、噴黏蟲膠、懸掛甲基丁香油長效型誘集盒及蛋白質酵母錠等誘殺資材。

最重要的是清園，可將受害的紅棗果實泡水或丟入塑膠袋後綁緊丟棄，因東方果實蠅末齡幼蟲成熟後會跳入土中化蛹，因此提醒農民不可隨意將果實丟棄於田中。