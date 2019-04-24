米其林一星小販進攻台灣國際大門！了凡創辦人：想偷懶，雞會出賣廚師！

2019-04-24 08:00 聯合新聞網 食力Foodnext



【採訪·撰文＝編輯部】

分享 facebook

米其林料理並不是高級餐廳專屬，或許街邊巷口的某家不起眼小攤販，有天也能成為國際新星！而來自新加坡的「了凡油雞飯·麵」便驗證了這點！

「了凡油雞飯·麵」自2016年獲得米其林一星的肯定，成為世界首家摘星的街邊小販，秉持著「做好每一個味道」的初心，也讓它連續3年維持著米其林一星的光環。2017年和億生活集團將其引進台灣至今，也已2週年，了凡油雞飯·麵創辦人陳翰銘師傅表示，「堅持本味」就是「了凡」無法被取代的地方。

雖然「了凡」進入台灣才2年，但是和台灣的淵源可不淺。陳翰銘回想起「了凡」踏出國際的契機點，其實與台灣也有一層淵源在，他提到當初因為一位台灣的美食家到他的店裡用餐，後來在媒體平台上的露出，也恰巧讓「了凡」這個小攤販有了被世界看到的機會，為此他除了充滿感謝，也說到這也是為何他在海外展店的第一站就在台灣的背後原因！

堅持本味 成就「了凡」！

為了在台灣推出新湯品，陳翰銘特別來台參與新湯品的研發工作，陳翰銘表示，因各地食材原料特性不同，故經典的燒臘主菜都會經稍加調整，以追求「了凡」在新加坡的「本味」。而配菜方面則會依台灣消費者飲食習慣增加蔬菜選項等配合其喜好。

分享 facebook

陳翰銘表示因各地食材原料特性不同，故經典的燒臘主菜都會稍加調整，以追求「了凡」在新加坡的「本味」。

「了凡」的招牌油雞到底有何特別？陳翰銘表示，油雞在以中藥材滷製時除了溫度調控之外，還需要精準掌控考驗燒臘師傅功力，每20～30分鐘便要翻面換位以求均勻受熱，若是想偷懶「雞會出賣廚師」，出來的油雞便能看出端倪！此外，為確保食材的新鮮，除了堅持每間店獨立廚房當天現做外，也須預估各餐點事前所需烹飪時間與銷量，做出餐準備。

分享 facebook

「了凡油雞飯·麵」的招牌油雞堅持保留其在新加坡的「本味」，用滷黃豆搭配、不用常見的花生搶走油雞風味！

分享 facebook

此次「了凡油雞飯·麵」在台2週年，也將推出「半雞雙人餐」組合，回饋台灣消費者！

分享 facebook

「了凡油雞飯·麵」為搶攻國人傳統祭祀、團圓聚餐商機，於重大節日也推出全雞預購，並推出油雞全雞、半雞及三拼組合。

死守本味追求創新轉型 台灣小吃也同樣能走出國際

陳翰銘表示面對每年公布的米其林指南名單説不緊張是假的，但他也說到「死守本味」堅持做好本分，其實倒也不害怕米其林的評鑑！而對於台灣的小吃未來是否有機會同樣走出國際，他也說明其實台灣小吃是具有其前景的，但要如何在追求原始風味的同時又能加入創意透過轉型、包裝重新以新面目示人，便是現在應該克服的課題了！

了凡2019預計展店3家 桃機店供應早點、啤酒要讓國際看見！

了凡品牌總監黃彫哲表示，目前了凡全台共4家門市主要集中於北部地區，而2019年展店目標為3間，其中1間預計於2019年5月26日在桃園國際機場第二航廈B1美食街展店，為提供旅客早餐的選擇，桃機店早上6點即開始營業，除了供應油雞、清粥外，也預計推出新湯品「蘿蔔排骨湯」與「台灣啤酒」的生啤酒飲品，讓了凡油雞飯與台灣啤酒的好能更有機會讓國際看見！

黃彫哲也說到現階段的展店計畫仍集中於北部地區的百貨美食街，期望透過美食街的聚客力，讓民眾更有機會品嚐到平價的米其林料理。而此次「了凡油雞飯·麵」在台2週年，也將推出「半雞雙人餐」組合，回饋台灣消費者！

審稿編輯：林玉婷

【延伸閱讀】

●2019台北米其林指南熱騰騰出爐！24家摘星，頤宮穩坐三星寶座！

●挑起台灣人米其林味蕾的推手！和億集團2018年總營收達13.5億！

●來一碗「黯然銷魂飯」！ 一次看懂港式燒臘的經典菜色