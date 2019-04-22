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無障礙計程車僅占1% 交通部：誘因的確不足

2019-04-22 11:52聯合報 記者曹悅華╱即時報導

立法院交通委員會今邀交通部進行無障礙運輸專題報告。立法委員說，據監察院報告，無障礙計程車數量不足，僅占全體計程車數量的1%，對老人及行動不便者非常不方便，交通部也說誘因的確不足。

立法委員林俊憲說，據內政部統計，全台共計117.4萬名身障人口、343萬人老年人口，占總人口14%，至114年更可能攀升至20％，台灣將步入超高齡社會。

自交通部推動無障礙計程車以來，全國共計927輛，以計程車總數87520輛來看，只有1%，林俊憲認為車型少，營運成本高，駕駛意願不高，使用者大於供給，造成出現不按表收費問題，僧多粥少。

林俊憲說，各地方政府提供獎勵辦法，以一趟補助100元來看，一個月超過50趟，一個月也才5000元，換算每年只多拿6萬元，現行補助缺乏誘因。

對此，交通部政務次長王國材回應，目前每輛通用計程車補助40萬元，財政部配合免徵貨物稅，約可拿到60萬元，會持續推動業者汰換。不過林俊憲打臉，無障礙計程車成本高，司機須自行負擔70到130萬，足足一般計程車購車成本65萬高出一倍。王國材承諾檢討提高誘因。

林俊憲亦提到，對消費者而言，司機不按表收費也不敢投訴，因為害怕之後不再載自己，加上叫車困難，僅台北跟桃園有整合叫車系統，整體來說非常不方便，希望交通部可以正視問題；立委吳玉琴也說，不只誘因要增加，還要落實監督和管理。

王國材說，目前無障礙計程車載一趟補助50元，每個月至少要載50趟，會找計程車業者討論如何改善及增加誘因。

全台計程車有87520輛，無障礙計程車卻只有927輛。本報資料照片
全台計程車有87520輛，無障礙計程車卻只有927輛。本報資料照片
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計程車林俊憲王國材
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