計程車業者：Uber繼續騙 將使Uber市場也崩盤

2019-04-22 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



交通部二月預告被稱「Uber條款」的汽車運輸業管理規則103之1條，昨天Uber旗下司機在總統府前集結抗議修法。台灣計程車產業發展聯盟全台公、工會數十位代表今聯合開記者會，表示力挺交通部Uber條款，但若交通部未在兩周內停止讓Uber產業用「假租賃、真載客」傷害計程車司機，將在5月中旬後走上街頭抗議，「場面絕對比Uber更大」。

計程車產業發展聯盟也對Uber司機喊話，提出「五大溫暖」方案五大協助、「大溫暖」六大保證等，內容包括免費提供掛牌輔導、三個月最高補助2萬元、協助貸款轉移、協助告Uber等法律諮詢、免費輔導執業登記證考試等，以及保證費率不亂調，由工會把關；眾多派遣平台供選擇，不被Uber綁架；不再巧立名目收費等。

中華民國計程車駕駛員工會全國聯合會理事長吳建璋表示，Uber不停招攬司機，希望司機越多越好，但大眾需求是固定的，司機數量無限增加，已造成全台現在8萬7000個計程車司機每月少了1萬5000元收入。

他說，全台共有11萬張計程車牌，現在卻有3萬張空著，原因就是現在計程車遠不如前，大家收入比20年前少三成，Uber卻還用假新聞欺騙其他司機加入。他表示，近年已有八位計程車司機因經濟困境自殺，Uber繼續騙更多司機的後果，將使Uber市場也繼計程車市場後崩盤，造成Uber司機也自殺。

吳建璋也質疑Uber昨天抗議說法，表示Uber說他們運價不彈性，但計程車費率其實是由計程車諮詢及審議委員會決定，此委員會是由19至24名學者專家、消費者保護團體代表組成，也因有這些保護，使計程車不會像Uber那樣漫天開價。他要求交通部兩周內停止用「假租賃、真載客」傷害計程車司機，廢除「代僱駕駛」，因為法規裡根本沒所謂代僱駕駛。

中華民國計程車派遣產業發展協會秘書長曾弘義對Uber提出五大問，質疑Uber至今不繳給台灣政府罰款及欠稅共25億元台幣，卻告訴司機只要出車超過兩萬趟就可發獎金。他說Uber不繳，等於台灣每人都得幫Uber發100元罰款，指Uber不負企業責任。

曾弘義也表示，Uber 在許多國家都願意遵守當地交通法規和合法客運業者合作，為什麼在台灣卻把白牌車、租賃車當計程車來營業？而且在台明明就是在經營客運業，為何不願落地承擔運輸業責任？

他說，Uber自稱創新，卻規避台灣法規，稱台灣扼殺創新，但許多先進國家或地區如歐盟、日、韓、港等都沒有為Uber 量身訂定網約車法規，難道這些國家也是扼殺創新？他也表示，Uber稱「交通部當初說我可以把租賃車當計程車用」，根本是假新聞，並以此欺騙司機加入Uber作違法事業。

聯盟代表最後一一簽署力挺交通部103之1條聲明，希望交通部堅持到底。

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