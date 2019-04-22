影／環保署推動自備容器消費 落實源頭減塑

2019-04-22 11:30 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 侯永全 ╱即時報導



「減塑生活」已成為世界潮流，也是地球村公民應盡的任務。