加拿大飲食指引建議多蔬食 茹素20年醫師分享心得

2019-04-22 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義大林慈濟醫院職業醫學科主任葉昌明茹素近20年，其低密度膽固醇常維持在心血管疾病的標準以下。他在看診時常分享茹素保持健康的經驗，有的糖尿病患者改變飲食後減少用藥量，有的甚至可以停藥。

葉昌明醫師是慈濟大學醫學系第三屆，學生時接觸佛學社團和為了方便在校用餐，經常都吃學校餐廳提供的素食，大一時多吃素和訓練而跑完10公里，但大二葷食居多且少了運動練習，差一點無法達成學校規定要在1個半小時內跑完的目標。

他提到，成為「素食主義」後，感覺到生理、心理的耐力變得比較好，小時候容易暴怒，吃素以後不會易怒；感冒次數變少，即使得了感冒，也常會在一兩天後就好轉。尤其住院醫師階段，他時常因值班而晚睡或沒睡，當時常常因值班又上班，會持續32小時，但仍保有體力。

葉昌明說，有位60歲左右的老病人，有輕微糖尿病，但因應酬多、飲食沒控制，血糖太高，需要打胰島素。他有查到論文顯示素食對糖尿病也有好處，建議該病人吃素，後來血糖值逐次下降，而原本要吃三種藥且已達最高劑量，也逐漸減至只需服用一種複方藥。

另一位年輕患者，糖化血色素落在危險值，葉昌明建議他多吃蔬菜、少吃動物性食物，飲食變清淡加上運動，藥量一直減量，後來糖尿病好轉，不必再吃藥。