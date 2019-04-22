老翁掃墓後失神懷疑卡到陰 醫師機警 鬼門關前救一命

2019-04-22 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



88歲的新竹王姓老翁於清明節和家人到墓地祭祖後，開始出現恍神的情形，但是生活功能如吃喝洗澡一切尚正常，因此家人原以為是感冒而帶去附近診所就醫，但是吃藥並沒有改善；家人開始懷疑是不是掃墓時不小心「卡到陰」，轉而跑去廟裡收驚，但是狀況還是沒有改善，進而到中國醫藥大學新竹附設醫院精神科周伯翰醫師的門診求診。

周伯翰醫師仔細評估後，發現老翁雖然沒有明顯的身體檢查異常，但是出現「命名不能性失語症」(anomic aphasia)，例如無法正確地說出常見的物品像是電話，也出現執行功能障礙，例如無法依照醫師給的指令進行相關動作，再加上這些神經學變化出現時間很突然，判斷可能是「急性腦中風」，馬上轉急診做電腦斷層後，發現老翁左側前額葉出現「急性腦出血」，經過神經外科醫師江忠穎和急診室安排緊急住院處置後，目前老翁生命狀況已穩定並已出院。

擁有老年精神與失智症雙專科的周伯翰表示，急性腦出血如果不處理，嚴重的話可能會導致腦壓升高、導致壓迫生命徵象的延腦，可能會致死。由於老翁的大腦萎縮較嚴重、腦空間相對較大，因此出現腦出血，也比較少會馬上出現高腦壓症狀如噁心、嘔吐，運動功能障礙如肢體偏癱也可能會比較不明顯，而常常只是出現一些大腦認知功能障礙，如無法正確說出物品名稱、無法按照指令行動、說話語無倫次或是回答文不對題等 ，需要專科醫師做特別的神經認知功能檢查才可能會發現大腦的些微異常，因此未來遇到類似情形時，還是建議到醫院找專科醫師做較精密的評估，若發生類似的問題也方便緊急會診內外科急診處理。

周伯翰醫師也呼籲，由於很多精神疾病是大腦功能失調所導致，會影響病人的注意力、神智清醒度、甚至會出現幻覺、妄想與怪異行為，通常很多家屬會諱疾忌醫，一開始反而會先求助於各種宗教力量如算命改運、收驚、驅魔等儀式，但是如果做完了還是沒有改善的話，就應該考慮當事人是否是真的生病了，還是建議盡早就醫，避免延誤疾病治療的黃金時期。