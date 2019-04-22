太魯閣無階化零進度 立委轟台鐵放羊的孩子

2019-04-22 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



立法院交通委員會今天邀交通部針對無障礙運輸進行專題報告。立委批台鐵無階化進度嚴重落後，尤其太魯閣車廂改善的進度根本是零，完工期限一再拖延，台鐵局淪為「放羊的孩子」。

立委李昆澤表示，要保障老人和身心障礙者運輸的權利，才能讓他們走出戶外，參與社會公共生活，遺憾的是現在有很多設施不符合。

李昆澤說，台鐵無階化就是個例子，當初推行就是為了讓列車跟月台可以持平，幫助老年跟身心障礙朋友可以方便上下車，不過目前完工僅33站、施工中18站、完成發包64站，進度嚴重落後。

對此，交通部政務次長王國材回應，台鐵局第一階段計畫已經做得差不多，目前進入六年行車安全改善計畫中的第二階段，共編列28億元，預定明年10月前完成，會把月台提高至115公分，完成無階化。

不過，李昆澤批評，當初說106年會完工，後來又說107年完工，現在又變成109年10月才會完工，「說完工真的是全部完工嗎？」批台鐵成為放羊的孩子。

李昆澤說，太魯閣號改善進度為零、DR3100車型僅3％，EMU500達57％、EMU600達42％、PP自強號達65％、莒光達66％，進度嚴重落後，希望可以加強督促。