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立委提案：汽車駕駛不讓視障者 應加倍處罰

2019-04-22 10:40聯合報 記者曹悅華╱即時報導

交通部次長王國材上午出席立法院交通委員會，就「無障礙運輸、通行之辦理情形」提出專...
交通部次長王國材上午出席立法院交通委員會，就「無障礙運輸、通行之辦理情形」提出專案報告。 記者林伯東／攝影
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交通部今天在立法院交通委員會就無障礙運輸、通行之辦理情形進行專題報告，同意依立委所提，就身心障礙停車位遭占用、台鐵全新App語音功能無法使用、低底盤公車等問題在1個月後提出解決方案，但表示實際改善要視期程而定。

立法委員王榮璋在質詢時說，自己前兩天就看了今天的書面報告，他關心最需要的人在交通使用上的可及性及便利性是否能被滿足，「可惜報告裡都看不到」。

王榮璋舉身心障礙停車位占用問題，因為宣導不足跟民眾對這個政策的不瞭解，停車格緩衝區遭機車占用，「已經30年了還有這樣的狀況」。對此，交通部政務次長王國材說，可以把地上的白線改為黃線，讓警示作用更明顯。

王榮璋提到，台鐵全新App視障者無法使用圖片驗證，語音功能亦無法使用，指政府製作的App跟網頁都要達到兩個A的標準，台鐵還沒有達到。台鐵局副局長杜微說，搜尋的狀況還會再改進，兩個A部分有送審NCC，還沒有回下來。

王榮璋也提案修「道路交通管理處罰條例」，增訂行人在斑馬線違規置放物品，導致視覺障礙者受傷的罰則，若有人在斑馬線堆積、置放物品而妨礙交通，處以3000至6000元罰鍰；若致人受傷或死亡，則加倍處罰。

另外，汽車、慢車駕駛人行近斑馬線或轉彎時，不禮讓視覺障礙者先行通過，王榮璋認為要課予更重罰鍰；慢車駕駛人不禮讓行人優先通行，也要加重罰鍰。

按照現行「道路交通管理處罰條例」規定，汽車駕駛人轉彎或行進斑馬線時，不禮讓行人先行通過，將處以1200至2400元；王榮璋提案修正為汽車駕駛人不禮讓視覺障礙者先行通過，處以2400至7200元，罰鍰加倍。

慢車駕駛人轉彎或行進斑馬線時，不禮讓視覺障礙者先行通過部分，也將增訂罰則，處以600至1200元罰鍰，若導致視障者受傷或死亡，則加重處以1200至2400元。

交通部表示認同，會尊重交通委員會綜合審查結果。交通部書面報告上表示，交通部所屬各運輸機關皆有成立推動無障礙相關小組，持續檢視無障礙設施並滾動式辦理改善作業。

針對身心障礙者在交通上遇到的困難，立委王榮璋給交通部1個月提出解決方案。記者曹悅...
針對身心障礙者在交通上遇到的困難，立委王榮璋給交通部1個月提出解決方案。記者曹悅華／攝影
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交通部今就無障礙運輸、通行之辦理情形進行專題報告，並備質詢。記者曹悅華／攝影
交通部今就無障礙運輸、通行之辦理情形進行專題報告，並備質詢。記者曹悅華／攝影
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台鐵王國材停車場身障
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