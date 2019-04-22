不吃早餐減肥？ 中醫師搖頭：空腹不宜過久

2019-04-22 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



想透過不吃早餐來減肥嗎？可得再慎思。網路上有人分享不吃早餐而減肥瘦身的經驗，但中醫師表示，晨間脾胃調理是基本，早餐斷食法雖可短期瘦身，也可能犧牲健康；建議早上起床後即使不吃早餐，也可以優酪乳、餅乾等輕食墊墊肚子，以免空腹過久。

開業中醫師、中醫師公會全聯會副秘書長彭溫雅表示，不吃早餐的人原因不少，可能太忙、沒胃口、沒這習慣，有的卻是為了減肥。當然，就短期而言，不吃早餐的影響的確不大，但若長期不吃早餐，對胃腸等健康恐有影響。

彭溫雅說，以中醫角度來看，人體經絡運行時間每兩小時一輪，有一定的次序，所屬的肝臟肺臟輪流對應；從子夜一至三時開始來說，肝經開始巡行，半夜三至五時為肺經，清晨五至七時為大腸經，七至九時到達胃經，九時後則到達脾經。

而人體精氣神的產生，腸胃的吸收與消化功能相當重要，早上七至九時，正是人體腸胃運行最旺盛的時期，也就是一般建議吃早餐的時間。以一般上班族來說，早上七、八點就是剛起床時，在充足睡眠後，血糖降低、身體未完全甦醒，會有肚子餓的感覺，此時須以進食來調理脾胃運作，讓活力充沛。

此外，若不吃早餐當減肥的民眾，從前一天晚餐後，在沒吃宵夜的情況下，直到隔天中午才進食，這樣會讓胃長期處於空腹過久的狀態，容易造成胃炎、胃潰瘍。彭溫雅建議，民眾早上起床後即使不吃早餐，也可以優酪乳、蘇打餅乾等輕食墊墊肚子，以免空腹過久。