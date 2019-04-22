睡眠中止症上身 醫師：扁桃腺肥大、過胖都是可能原因

2019-04-22 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



孩子睡覺時習慣性打呼，新光醫院耳鼻喉科主治醫師邱昱勳表示，其中多為阻塞性睡眠呼吸中止症，而在形成原因上，包括扁桃腺或腺樣體肥大，過度肥胖、先天呼吸道異常等都是可能原因。

邱昱勳說，阻塞性睡眠呼吸中止症指的是咽喉附近的軟組織，於睡眠時因張力鬆弛而造成壓迫上呼吸道，導致呼吸暫時停止，造成血氧降低，交感神經活化，血壓升高與病患睡眠中斷等情形。孩童有睡眠呼吸中止症發生率約為5%，好發於學齡前2至6歲，常見的夜間症狀包含用口呼吸、咳嗽、倒汗、呼吸聲吵雜、呼吸停止等；白天則容易打瞌睡、注意力不集中，行為與學習問題，有些小朋友甚至有過動情形。

邱昱勳指出，扁桃腺位於口咽部的後外側方，屬淋巴組織，有抵抗病菌侵襲功能；而腺樣體則位於鼻咽頂後壁，就是後鼻孔，和扁桃腺一樣隨孩童年齡增長而增大，學齡前是增大的高峰期。無論扁桃腺或腺樣體若過度肥大，會造成呼吸道狹窄，並引起鼻塞、過敏、呼吸不順，導致夜間睡眠時打呼、張口呼吸、甚至出現呼吸暫停。

而在檢查上，可透過X光片、內視鏡與理學檢查等方式確診，並可使用藥物控制、手術切除扁桃腺或腺樣體、或配戴矯正器等方式治療；若症狀較輕微，也可透過睡覺姿勢調整，若為過度肥胖小朋友，則需減重。邱昱勳建議，家長如發現家中孩童有長期打鼾、鼻塞、白天精神不振等症狀者，應儘速至耳鼻喉科進行專業諮詢，以免孩童心肺、認知功能及生長發育影響。