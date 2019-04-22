水下考古夯 文資判釋人員條件入法

2019-04-22 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



台灣水下考古近年受重視，但這項研究除專業考古學者、實際到水下探測的人員執行外，還須有水下文化資產判釋人員判讀，後者過去卻未入法。文化部日前預告修正「水域開發利用前水下文化資產調查及處理辦法」部分條文，明訂各種專業人員的相關條件。

關於水下考古人才，「水域開發利用前水下文化資產調查及處理辦法」第五條原僅規定，開發單位、政府機關（構）或公營事業機構得自行或委由專業機關（構）或法人進行所涉水域之水下文化資產調查，應聘有具兩年以上經驗水下考古、水下探測技術之專業人員。

預告修正後，條文明訂水下文化資產調查機關，聘有人員應包括一、水下文化資產判釋人員：曾從事水下文化資產調查、研究、發掘或其他相關工作，累計達兩年以上經驗；二、水下探測技術人員：曾從事以專業潛水、遙感探測、磁力測量、水下聲學、水下光學、水下載具及其他非侵入性、非破壞性探測方式之水下探測工作，累計達兩年以上經驗。

文化部說明，水下文化資產調查作業方法，除基本海洋探測技術外，目標物初步判釋、目標物複查、疑似水下文化資產狀況等，均需水下文化資產判釋人員及水下探測技術領域人員相互合作，才能有正確完善的調查結果，因此修正第五條，定明兩個領域人員的資格與經驗，專業機關（構）或法人也均應聘有此種人員。