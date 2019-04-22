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洗臉擠粉刺都無法縮小毛孔 醫師建議這樣改善膚況

2019-04-22 07:44聯合報 記者羅真╱即時報導

臉上毛孔令人生厭，好想用力洗，或者用手擠掉一顆顆粉刺。但毛孔洗了不會變小，也不會隨著粉刺擠出而縮水，反倒可能感染發炎。皮膚科醫師建議，可採用含有果酸或杏仁酸的保養品，幫助角質代謝、喚回較佳膚質，另要適度運動以促進新陳代謝，並可採地中海飲食模式來增加抗氧化養分，藉此延緩老化，保持青春美麗。

林口長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠說，毛孔即毛囊開口，油脂也從這裡分泌流出。隨著年紀增長，油脂腺分泌的油脂會阻塞毛孔，毛孔會漸漸地被油脂支撐變大。由於皮膚組織已被撐大，因此勤洗臉或擠粉刺都救不回來，「還是要學習接受」。

在臨床上，黃毓惠一般建議使用添加果酸或杏仁酸保養品，這些酸類可幫助角質正常代謝，減少老廢角質堆積，因此使用一段時間後能讓皮膚看來相對細緻光滑。另外，適度運動能促進血液循環、增加新陳代謝、提供皮膚適當養分，也能使人看來更美麗動人。

飲食建議採取地中海飲食模式。黃毓惠說，地中海飲食模式即多蔬菜、多水果、堅果、五穀類、魚類海鮮、少紅肉、少用促發炎的油脂等，由於其中抗氧化成分高，因此有延緩老化之效。日常生活中還要減少高糖或高熱量食物、遠離菸品、過度曝曬、熬夜或壓力等，以免刺激油脂分泌，持續撐大毛孔。

膚況也與保濕程度有關，現在許多上班族長時間在冷氣房工作，濕度低的環境可能使角質含水量不足，皮膚就顯得較粗黑。黃毓惠說，坊間有些宣稱有保濕功效的噴霧，但若成分多是水，其實並無法有效保濕，應改選擇油脂含量比例稍高一點的產品才有鎖水之效。冷氣房上班族可視個人膚況適時進行補充，當覺得皮膚開始乾燥了，就可先作保濕、再補妝。

皮膚科醫師建議，可採用含有果酸或杏仁酸的保養品，幫助角質代謝、喚回較佳膚質。本報...
皮膚科醫師建議，可採用含有果酸或杏仁酸的保養品，幫助角質代謝、喚回較佳膚質。本報資料照片
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