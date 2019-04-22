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彭啟明：周四前高溫恐飆34度 周五、六可能轉雨

2019-04-22 07:25聯合報 記者雷光涵╱即時報導

天氣風險管理公司總經理彭啟明說，今天開始台灣天氣將轉為典型的夏季天氣，高溫可能達34度，午後山區有機會下陣雨；不過周五、六鋒面系統可能南下，台灣附近將轉有雨的天氣。

彭啟明今晨在臉書發文說，過去幾天台灣面臨很旺盛的潮濕水氣，帶來雷電交加降雨劇烈的對流雲系，今天開始有點改變。位於台灣東南邊的高壓系統逐漸增強，潮濕水氣較前幾天明顯偏北，如前幾天發生中小尺度旺盛的對流系統、影響台灣的機會大幅漸少。

彭啟明表示，未來幾天到周四，台灣的天氣將轉為明顯典型夏季的天氣類型，晴朗炎熱高溫，每天中午高溫將突破30度以上，甚至達33-34度，非常炎熱，要注意防曬防中暑；午後靠山區有局部陣雨，每天下的地點或強度可能都不大相同。

他說，下一個變化時間點會在周五、六，預期天氣系統將改變，台灣附近將轉為不穩定，將轉為明顯有雨天氣；至於這道鋒面影響的時間點、程度及範圍都還有調整空間。

彭啟明提醒，過去幾天有明顯下雨，雨除掉空氣汙染物，各地空氣品質都相當不錯，不過等到陽光一強，光化反應將會很明顯，會衍生臭氧以及相關衍生的細懸浮微粒等污染，今天中午到傍晚前要稍微留意。

中央氣象局指出，今天鋒面仍位於台灣北部海面，中部以北有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，上午各地降雨還不多，午後降雨機率較高。但隨著鋒面逐漸北抬，主要降雨的區域也往北移，降雨強度也有漸弱的趨勢。

氣溫方面，氣象局表示今天各地高溫還是29至32度，外出多補充水分；由於前幾天歷經強震，若經土石鬆軟或地質脆弱區域請務必留意坍方或落石風險，目前花蓮崇德山區已有山壁崩塌的災情，請多留意當地交通資訊。

中央氣象局表示今天各地高溫29至32度，外出要多補充水分。本報資料照片
中央氣象局表示今天各地高溫29至32度，外出要多補充水分。本報資料照片
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彭啟明高溫
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