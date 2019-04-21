農村旅遊觸法政府無解 立委連署訂「小旅行專章」

2019-04-21 23:12 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



政府20年來大力推動農村、部落旅遊，吸引國內外旅客參加，但「發展觀光條例」非旅行業者卻不能推組裝旅遊套裝行程，觀光局去年一度開放「丙種旅行社」，卻引發旅行業者強烈反彈，今年3月預告鬆綁「乙種旅行社」，資本額從300萬降為150萬元，最快下半年上路，對地方來說卻仍是窒礙難行。

立委余宛如發起「特定地區小旅行合法納管」連署，修訂「發展觀光條例」新增「特定地區小旅行專章」，或由文化部、農委會或勞動部增訂專法。因地制宜由地方政府登記與管理，經營項目可包含交通、食宿。全台80處社區協會、生態旅遊工作室共同發起，短短一天已超過600人連署。

余宛如說，過去20年文化部社區營造、勞動部社區多元培力、農委會農村再造，投入大量資源，如今遍地開花的生態、農業小旅行。但這些旅行從刊登廣告、安排遊程、風味餐或接待住宿，都在觸法邊緣，只能以「體驗」為名規避法規，即使觀光局降低乙種旅行社門檻，對社區及青年返鄉卻仍是龐大門檻。

以國內生態旅遊成功案例來看，墾管處與屏科大歷經十多年陪伴的社頂部落，如今已可不靠公部門自主營運，更帶動周邊社區生態旅遊，在墾丁旅遊衰退的情形下，逆勢留住觀光客。但即使如此，都仍只能採用「生態體驗」，就連刊登廣告也是觸法。

野FUN生態實業公司總經理賴鵬智說，政府單位陪伴十多年訓練在地人經營農村旅遊，提升民宿、餐飲品質，如今輔導團隊抽身，各地農村、生態旅遊卻連交通接駁、導覽解說、餐飲住宿演等，都違反發展觀光條例，只能坐等旅行社接團，「無法自行開拓，就是坐以待斃」。

賴鵬智也說，無論是成立乙種或丙種旅行社，不僅資本額對社區是負擔，目前社區發展協會是非營利組織，理事長會改選，但若成立旅行社、成為股東制，也會降低社區參與度。若要所有社區旅遊都成立旅行社，豈不是「為了一瓶牛奶，養一頭牛？」

屏東科技大學森林系教授陳美惠說，在地旅遊經過培植，會是旅行社的好夥伴，旅行社可合作、互補，但旅行社投入社區型旅遊也要考量商機，至今只有少量旅行社經營。她認為，在地旅遊不可能取代大眾旅遊業，盼能尋求共好方式納管。

觀光局日前函釋地方政府，指地區導覽與解說不屬於旅行業專營範圍，觀光局副局長張錫聰也說，社區內農場、農莊等「屬於自己的產品」皆可經營，例如旅客預訂來採蔥、DIY成蔥油餅，都是合法的。但目前備受爭議的，是跨村落、跨部落等食宿經營，踩到旅行業相關法規，仍須地方創生與旅行業界溝通。

●品保、安全誰來管？旅行業：付出成本有必要

不過旅行業者認為，觀光局要怎麼調降乙種旅行社門檻都沒意見，但至少要盡到旅行業管理機制，加入公會及品保協會，並落實履約保障，建立規費機制，依法成立旅行社，行業才能互相運行。

旅行公會全國聯合會召集人李奇嶽解釋，政府賦予旅行業責任，都是為了替消費者解決糾紛。他舉例，假設他回到澎湖老家，開一間地方創生工作室，辦理農村、漁村在地旅遊，收取住宿、機票、交通，三天兩夜收一萬，收完捲款潛逃，這在現實中都可能發生，但旅行社會有保險公司全額賠，品保基金還能繼續賠償。

李奇嶽說，現在旅行社有履約保證機制、品保協會基金，行業糾紛有公會處理、消費糾紛有品保協會，「付出成本是為了維護交易秩序安全」，就像若有文史工作室收了農村旅遊費用跑了怎麼辦？住宿、接駁車也都攸關消費者安全，都需要合法合規。此外，若農村旅遊更不能由地方政府認定，「地方代表、議員不會關說嗎？」

對於立委盼相關單位訂定專章，農委會水保局長李鎮洋表示，農村旅遊本是發展觀光條例的一部分，不應由各部會立專法，目前都適用「體驗」等詞，若農村旅遊與旅行社合作，才會稱為「農村旅遊」，若能名正言順開大門、走大路，當然更好。