今晚至明天台中以南強降雨 氣象局籲注意

相關新聞
非洲豬瘟嗎？竹圍漁港驚見豬屍緊急採檢化驗2019-04-21 21:26
餐廳員工染麻疹發病接觸77人 竟搭高鐵趴趴走擴大疫情2019-04-21 19:57
一張圖來了！未來一周高溫逾30度熱得像夏天2019-04-21 16:38
對流雲系移入 新竹以南至彰化注意瞬間大雨雷擊2019-04-21 14:10
熱飆破31度高溫！ 氣象局：北部傍晚降雨機率提高2019-04-21 12:00
加油要快！ 汽油22日調漲0.6元 95無鉛漲至30元2019-04-21 12:13
絕對神準！個性VS.血型 O型超暴躁＋超白目、B型愛花錢＋我行我素2019-04-21 21:51
出院後銜接長照服務 衛福部長：最快7天內可辦到2019-04-21 19:18
林務局費時1年半完成紀錄片 揭開台灣林業蛻變2019-04-21 18:48
北市士林官邸鬱金香展 攝影比賽獲獎作品揭曉2019-04-21 17:08
睡少、打呼、睡前喝酒 影響睡眠品質2019-04-21 17:04
地球日推與野共生 環保署集點有禮2019-04-21 16:43
天琴座流星雨極大期 23日凌晨登場2019-04-21 14:58
影／揪甘心！ 助棄養兒 整外醫師捐52萬元2019-04-21 13:53
好好吃／初夏品嘗果香慕斯 輕盈又濃郁2019-04-21 13:43
愛肝達人站／肝也有良性瘤 超音波檢查莫慌2019-04-21 13:43
保健看過來／天公伯啊！為什麼我呼吸都會胖？2019-04-21 13:43
422世界地球日 台灣中油舉辦愛地球贈樹苗活動2019-04-21 12:37
補助金額太低 春遊反應不如預期2019-04-21 12:36
徒步旅行的10大勝地！全球最美的壯遊祕境2019-04-21 12:10
池上大坡池水上音樂會 行船聽王心心南管2019-04-21 12:02
吃糖讓兒童過度興奮？專家打破迷思：不一定有關2019-04-21 11:38
【重磅快評】短視台灣 如何保巴黎聖母院般850年建築？2019-04-21 11:31
家庭主婦悲哀！3年頭痛好不了原來這2個原因2019-04-21 11:06
機車行老闆久蹲修機車 37歲就長骨刺腰痛半年2019-04-21 10:41
竟遭水泥糊住！故宮「流觴」石碑建議列文化景觀2019-04-21 10:24
愛子曾被宣告活不過8歲 她成功翻轉死亡預告2019-04-21 10:05
最美的起跑 正妹帶頭「追火車」2019-04-21 09:47
新故宮計畫 本周首次舉辦公聽會2019-04-21 09:36
文資現勘擬建議故宮列文化景觀 新故宮添變數2019-04-21 09:27
鄭明典：中南部有雷雨胞持續發展 戶外注意雷擊2019-04-21 08:13
大雨特報！ 吳德榮：今晨颮線襲中部以北2019-04-21 07:18
為什麼我呼吸都會胖？ 醫師認證：體質真的有差2019-04-21 07:12
預防骨質疏鬆 走下坡路不如跨大步2019-04-21 07:11
中部以北大雨 周二放晴2019-04-21 00:25
例外行業頻增 勞基法新制後門大開？2019-04-21 00:20
郵件查獲違禁品 將向寄件人求償2019-04-21 00:07
玫瑰少年 離世19年／「讓孩子為自己的樣子驕傲」2019-04-21 00:02
遠航降落台中疑偏出跑道 機場關閉約1小時2019-04-20 23:57
熱門文章
大雨特報！ 吳德榮：今晨颮線襲中部以北2019-04-21 07:18
一張圖來了！未來一周高溫逾30度熱得像夏天2019-04-21 16:38
殺破狼周運勢／天秤金錢、偏財運佳 巨蟹職場志得意滿2019-04-21 00:00
油價漲不停！中油明汽油漲0.6元、柴油漲0.1元2019-04-21 12:19
家庭主婦悲哀！3年頭痛好不了原來這2個原因2019-04-21 11:06
餐廳員工染麻疹發病接觸77人 竟搭高鐵趴趴走擴大疫情2019-04-21 19:57
熱飆破31度高溫！ 氣象局：北部傍晚降雨機率提高2019-04-21 12:00
為什麼我呼吸都會胖？ 醫師認證：體質真的有差2019-04-21 07:12
每日星座運勢／巨蟹桃花強把握機會 面子大於裡子2019-04-21 00:00
加油要快！ 汽油22日調漲0.6元 95無鉛漲至30元2019-04-21 12:13
預防骨質疏鬆 走下坡路不如跨大步2019-04-21 07:11
麥當勞停賣「巧克力聖代」惹民怨 網友：這裡還有賣2019-04-21 13:46
中部以北大雨 周二放晴2019-04-21 00:25
例外行業頻增 勞基法新制後門大開？2019-04-21 00:20
文資現勘擬建議故宮列文化景觀 新故宮添變數2019-04-21 09:27
換季皮膚易出油 這個動作要做到2019-04-21 14:32
【父母心情】心如／等待釋懷那日的到來2019-04-21 06:00
鄭明典：中南部有雷雨胞持續發展 戶外注意雷擊2019-04-21 08:13
遠航降落台中疑偏出跑道 機場關閉約1小時2019-04-20 23:57
最美的起跑 正妹帶頭「追火車」2019-04-21 09:47
油價明天漲6毛 95破30元整數關卡2019-04-21 12:11
機車行老闆久蹲修機車 37歲就長骨刺腰痛半年2019-04-21 10:41
愛子曾被宣告活不過8歲 她成功翻轉死亡預告2019-04-21 10:05
昆凌、劉嘉玲都愛穿 黑色透膚最性感！2019-04-21 15:18
【重磅快評】短視台灣 如何保巴黎聖母院般850年建築？2019-04-21 11:31
【帶孫心情】劉月雲／我家有個夜哭郎2019-04-21 06:00
【心情點滴】薛淑伊／鍋蓋領導2019-04-21 06:00
竟遭水泥糊住！故宮「流觴」石碑建議列文化景觀2019-04-21 10:24
麻辣鍋女員工疑染麻疹 還搭高鐵捷運回高雄老家2019-04-21 19:50
影／春色無邊限制級！反嘴鴴交尾曬恩愛2019-04-21 10:07
想省旅費照過來 國內旅遊還有這項補助2019-04-20 22:24
對流雲系移入 新竹以南至彰化注意瞬間大雨雷擊2019-04-21 14:10
郵件查獲違禁品 將向寄件人求償2019-04-21 00:07
快閃14天！台中IG人氣「金帛手製」霜淇淋來台北了2019-04-21 14:55
徒步旅行的10大勝地！全球最美的壯遊祕境2019-04-21 12:10
北市士林官邸鬱金香展 攝影比賽獲獎作品揭曉2019-04-21 17:08
補助金額太低 春遊反應不如預期2019-04-21 12:36
影／揪甘心！ 助棄養兒 整外醫師捐52萬元2019-04-21 13:53
絕對神準！個性VS.血型 O型超暴躁＋超白目、B型愛花錢＋我行我素2019-04-21 21:51
422世界地球日 台灣中油舉辦愛地球贈樹苗活動2019-04-21 12:37
留言