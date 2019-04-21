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今晚至明天台中以南強降雨 氣象局籲注意

2019-04-21 22:51聯合報 記者陳智華╱即時報導

中南部民眾注意。中央氣象局稍早發布大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（２１日）晚至明（２２）日台中以南至屏東及南投地區有局部大雨發生的機率，民眾要注意雷擊及強陣風。

氣象局也說，明天下半天隨著鋒面逐漸北抬，主要降雨的區域也往北移，降雨強度也有漸弱的趨勢。

氣溫方面，明天各地高溫還是２９至３２度，由於前幾天歷經強震，氣象局說，若經土石鬆軟或地質脆弱區域請務必留意坍方或落石風險，目前花蓮崇德山區山壁崩塌，籲民眾多留意當地交通資訊。

今晚至明天台中以南至屏東強降雨，氣象局籲注意 。圖╱氣象局提供
今晚至明天台中以南至屏東強降雨，氣象局籲注意 。圖╱氣象局提供
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氣象局高溫大雨特報
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