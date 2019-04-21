今晚至明天台中以南強降雨 氣象局籲注意

2019-04-21 22:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳智華 ╱即時報導



中南部民眾注意。中央氣象局稍早發布大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（２１日）晚至明（２２）日台中以南至屏東及南投地區有局部大雨發生的機率，民眾要注意雷擊及強陣風。

氣象局也說，明天下半天隨著鋒面逐漸北抬，主要降雨的區域也往北移，降雨強度也有漸弱的趨勢。