絕對神準！個性VS.血型 O型超暴躁＋超白目、B型愛花錢＋我行我素

2019-04-21 21:51 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



近期越來越多人在談論關於血型與性格的相關聯，關於這方面的訊息，與大家分享，到底什麼血型的人個性最暴躁、最不會看人臉色呢？最主要的是，順便看看周遭的人是否有剛好這樣的人出現，多多注意！

脾氣最暴躁的人

O型：性子比較急，一點點麻煩的小事情就能點燃他的怒火，性格中有非常好鬥的一面，常常會以「我想發洩一下」為理由，而大發雷霆。

B型：看上去脾氣很好的B型人，個性其實也是直接的，被怒火衝昏頭時，平日的理智線，立馬消失，讓周圍人常常不明白為何發火。

AB型：以冷靜著稱的AB型人，基本上非常理智比較不會生氣，但這種平時不生氣的人，發起火來，可能會一發不可收拾，難以平息。

A型：善於忍耐的A型人，往往都在忍不住的時候才會爆發。所以一旦生氣起來，你的腦中可能有一個畫面閃過「原子彈爆炸景象」般的壯觀。

最不會看人臉色的血型

B型：通常B型人，生活總是我行我素，周圍的一切事物冷眼旁觀就好，想說的話脫口而出，通常比較不會考慮到別人感受。

O型：當O型人在一件事情非常的專注時，時常會忘記要顧慮到周圍的人、事物，也容易被人當作白目的代表。

A型：非常在乎別人對自己看法的Ａ型人，無法面對別人的批評與指控，所以他們會非常敏銳的觀察周遭情況，來避免出錯。

AB型：對於敏銳的AB型人來說，先天具有分析能力與較快的適應力，能迅速的瞭解到周圍的環境，並能具體的應對，堪稱應對神人啊！

最愛存錢的血型

A型：口袋如果沒錢就會失去安全感的A型人，哪怕是看到存款簿的數字變少了，也會瘋狂地把自己的數字補齊。

O型：對於存錢這件事情來說，本身就沒有極大的興趣。但如果他們在購物上有目標的東西，可能會為了達到目標，而去瘋狂的存錢達到目的。

AB型：一直都很想存錢的AB型，平時也很愛亂花錢，如果不利於自己的投資、儲蓄保險之類的形式，恐怕很難會存到錢。

B型：他們認為，存錢並不會影響到自己人生的路途，而且不明白為何大家要拼命的儲蓄，來讓自己開心，開心的方法不就是「花錢」？

容易亂花錢的血型

B型：剛剛說到愛亂花錢，B型人是標準的浪費專家，比較在乎當下的開不開心，所以才會有衝動購物的欲望唷！

O型：非常有領導天分的O型人，縱使自己請客的次數非常多，總是第一個衝到櫃檯結帳，這樣下去，再多的錢也不夠他花。

AB型：精神壓力極大的AB型，比起食欲來說，更希望先滿足自己的物欲，所以購物狂就是這麼來的，會給自己一個洩壓的最佳理由。