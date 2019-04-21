麻辣鍋女員工疑染麻疹 還搭高鐵捷運回高雄老家

2019-04-21 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



一名在新北市麻辣鍋店工作的21歲女店員，21日經疾管署研判為麻疹群聚感染確認個案，但她11日發病，16日篩檢並在隔天施打疫苗，卻未遵守自主隔離，18日晚間9點多搭上桃園往高雄左營的高鐵、11點搭高捷到西子灣站步行返家。高市衛生局公布其活動時間路線，呼籲民眾如在該時段曾搭乘高鐵及捷運，應提高警覺，如出現相關症狀應立即就醫檢查。

衛生局疾管處處長潘炤穎說，這名個案行為已違反傳染病防治法第36條，將移請追蹤該波群聚感染的桃園市衛生局進行裁處。

疾管處表示，20日晚接獲北部麻疹群聚之高度疑似個案接觸者，其工作的麻辣鍋店日前才傳出有自香港返國的顧客染上麻疹，因而被列為相關接觸者，11日已出現發燒、流鼻水、後肩頸關節酸痛等疑似症狀， 16日抽血篩檢、17日施打麻疹、腮腺炎及德國麻疹混合疫苗（MMR），要求請假在家自我監測，18日確認呈陽性反應通報疑似個案。

不過衛生單位追蹤發現，個案在自主健康監控期間（4月10日至20日），無視麻疹是高傳播風險之傳染病，18日晚間9點10分從桃園搭上高鐵687班次（3號車廂6D）、10時45分到達左營站，11點多又搭捷運紅線至美麗島站，轉橘線至西子灣站，行經過程可能讓周邊民眾暴露在感染麻疹的風險中。