麻疹確診者健康管理期間回鄉 高市府籲自主管理

2019-04-21 19:45 中央社 高雄21日電



北區麻疹群聚案的一名女性接觸者確診，在自主健康管理監測期間搭乘大眾運輸回高雄市，衛生局今天呼籲民眾落實健康監測自主管理，勿以身試法。

高雄市衛生局表示，接獲北區某衛生局轉知一名北部麻疹群聚的高度疑似個案接觸者，查出為設籍鼓山區的女性，長年於北區某餐廳工作，11日出現發燒、流鼻水、後肩頸關節酸痛等症狀。

這名女性16日由北區通知至醫療院所進行麻疹個案接觸者篩檢，17日至林口長庚醫院施打麻疹、腮腺炎及德國麻疹混合疫苗，並由衛生單位進行相關衛教及開立請假證明落實自主健康監測，18日昆陽研檢中心驗出麻疹檢驗指標項目皆為陽性反應，通報為麻疹疑似個案，21日經疾管署研檢中心研判為麻疹確診。

衛生局指出，但個案在4月10日至4月20日的自主健康管理監控期間，無視麻疹為高度傳播風險的傳染疾病，未落實居家自主隔離措施，18日晚間9時10分搭乘高鐵687班次（3號車廂6D）由桃園站出發，10時45分到左營站，並於11時許搭乘高捷紅線至美麗島站，再轉橘線至西子灣站後自行返家，行經過程中可能因而使周邊民眾曝露於麻疹感染風險。

高雄市衛生局於個案可傳染期最一天4月20日晚間才接獲相關疫情通知，立即連繫疫調人員掌握個案家人接觸者共2人，為加強落實疑似麻疹個案與接觸者自主健康管理，開立「疑似麻疹個案健康監測通知書」與「麻疹個案接觸者健康監測通知書」，要求個案及接觸者於健康監測期間依通知書所列注意事項，落實健康監測及防護措施。個案疑有違反傳染病防治法第36條規定，將移請相關主管機關裁處。