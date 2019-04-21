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「時代的眼淚...」 嘉義市30年的老橋開拆眾人不捨

出院後銜接長照服務 衛福部長：最快7天內可辦到

2019-04-21 19:18聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

衛福部長陳時中今於國際扶輪3481地區年會上表示，過去病人從出院到接受長照服務需花上62天，長照2.0計畫改善整體系統，讓病人出院前獲得長照需求評估，目前平均11天即有服務送到家，嘉義市更直接派照服員到醫院接患者回家，7天內派送服務，把握個案的復能黃金期。

國際扶輪社3481地區今天於台北圓山飯店舉辦年會，邀請陳時中以「全人全程、衛福守護」為題目進行專題演講，從托育新制、長照2.0、分級醫療、病人自主權利法、兒少未來教育及發展帳戶、新世代反毒策略綱領談到食安五環。

陳時中表示，托育新制自去年8月上路後，目前私立托嬰中心及保母和政府簽約準公共機制的比例分別達到九成和八成，幫助生育小孩家庭能減輕托育的經濟壓力，而未來目標是要改善各單位的托育設備和人力。

除了少子化問題要面對，台灣再不到7年就要邁入超高齡社會，每5人就會有一人是老人。

陳時中說，雖然業者抱怨長照2.0計畫的政策不斷在變，但原計四年的政策進度，二年就已達標，例如長照支付新制的推動，使照服員薪資相對變好，至少月薪三點五萬元起跳，人力也逐漸回流，補足居家長照的人力缺口。

此外，很多民眾第一次出現失能情形，是在住院之後造成嚴重的行動不便，而出院後前三個月是復健及復能的黃金期。

陳時中說，民眾出院後要銜接長照服務，過去平均得花上62天時間，自 「銜接長照2.0出院準備友善醫院獎勵計畫」推出後，民眾可自醫院護理站或撥打長照專線1966電話，就有專員到病房內進行需求評估，盡速做好照顧計畫。

陳時中指出，照顧計畫出爐，就能快速派遣長照專業人員進到家裡幫助民眾，盡可能減低民眾的失能程度。在整體系統改善後，目前平均11天就能把長照服務送進家，嘉義市更能在7天內做到。

不過，未來要應付更艱困的社會問題，陳時中表示，若無有效的產業政策，會擠壓中生代的生產力，他們得顧老人又得顧小孩，照顧負擔大。所以年齡會老，但身體不要老，呼籲好好保養身體，就算超過65歲後也能為社會服務。

國際扶輪社3481地區今天於台北圓山飯店舉辦年會，邀請衛福部長陳時中以「全人全程...
國際扶輪社3481地區今天於台北圓山飯店舉辦年會，邀請衛福部長陳時中以「全人全程、衛福守護」為題目進行專題演講。　記者鄧桂芬／攝影
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國際扶輪社3481地區今天於台北圓山飯店舉辦年會，邀請衛福部長陳時中以「全人全程...
國際扶輪社3481地區今天於台北圓山飯店舉辦年會，邀請衛福部長陳時中以「全人全程、衛福守護」為題目進行專題演講。　記者鄧桂芬／攝影
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長照陳時中托育
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