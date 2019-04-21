林務局費時1年半完成紀錄片 揭開台灣林業蛻變

2019-04-21 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



2016年起林務局花蓮林管處探索林業歷史，費時1年半完成專書及紀錄片，研究及拍攝團隊一起登上海拔約2千公尺的木瓜山事業區「哈崙工作站」，實地走訪三段索道、大景線鐵道、舊木瓜站與哈崙工作，帶領觀眾認識號稱「無盡藏」的深山哈崙，走進30年前風光的哈崙年代。

哈崙曾是花蓮重要林場，但隨著造林保育意識抬頭後，哈崙林場於1989年裁撤工作站，逐漸被世人遺忘。

林管處表示，1989年以前這些一天就能抵達的地方，工作團隊足足花了20天才完成所有作業，紀錄的觸角更從山林伸向人，台北花蓮兩地奔波，採訪待過哈崙的林業前輩和眷屬，蒐集國內外大量歷史圖像，以現代林業人的觀點，依循林業前輩的記憶，與歷史影像交錯剪輯。

森林是早年支撐台灣的經濟命脈，為國家換取外匯收入，然而多數人只聽過阿里山、太平山和八仙山等「台灣三大林場」，「東台灣三大林場」卻鮮為人知。哈崙工作站曾為花蓮的林業史寫下燦爛的一頁，如今「哈崙」是了解花蓮林業發展的一大重點，也是見證時代促使林業經營轉向的縮影。1980年代末期，台灣停止伐木，哈崙等工作站一一裁撤，象徵伐木造林式的林業時代的終結。