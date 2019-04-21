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睡少、打呼、睡前喝酒 影響睡眠品質

2019-04-21 17:04台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導

美國紐約大學公共健康專家羅賓絲誓言要破除網路上常見的睡眠迷思！儘管已經有許多研究證實睡眠不佳或不足會導致如肥胖、糖尿病、心臟病、精神病等症狀，但網路上仍謠傳許多關於睡眠的迷思，羅賓絲因此決定闢謠。她表示，睡太少、打呼或睡前飲酒，都會對睡眠有影響。

根據《每日醫學新聞》報導，羅賓絲在檢閱過超過八千個相關網站後，發現網路上對睡眠主要有三大迷思：平均睡眠少於五小時沒關係、大聲打呼很正常，與睡前喝酒能幫助睡眠。但羅賓絲表示，上述任一宣稱都是毫無科學根據的，而且實際上對睡眠傷害很大。

許多人可能都曾聽說某人每天只睡兩小時但仍然正常過日子，但羅賓絲表示，那都是「都市傳說」，所以這個人從來不是你（大眾）認識的人。許多研究與專家都已經證實，正常成年人每天需睡足七到八小時，若每天少於五小時，就會提高罹患心血管疾病的機率，也會降低免疫力。

《熱門科學》指出，儘管大家都能隨著越睡越少而「感覺已經適應睡更少」，但實際上身體卻沒辦法跟上。睡眠缺乏最終仍會導致工作表現降低，並提高糖尿病與高血壓等慢性病的罹患機率。

雖然睡前一杯酒的確能夠協助人們快速入眠，但研究指出，這杯酒會在睡眠的後半段發生干擾。整體來說，酒精會人們減少深層睡眠的時間，因此不建議在睡前飲用。而若在睡眠時會大聲打呼，則表示這個人相較於正常人而言，有較差的睡眠品質與較少的睡眠時間。嚴重者甚至會導致睡眠呼吸中止症，並大幅增加罹患心血管疾病的機率。

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睡眠心血管疾病糖尿病
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