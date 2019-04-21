地球日推與野共生 環保署集點有禮

2019-04-21 16:43 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



環保署宣布，在4月22日至6月5日期間到全台的環境教育設施場所拍照打卡，即可獲得高達2000點的環保集點。(photo by張朝瑋/台灣醒報) 分享 facebook 參觀動物園等設施可獲得環保集點2000點！環保署21日表示，為響應世界地球日，活動期間內到全台多所環教設施場所並拍照打卡，即可獲得環保集點，還可參加抽獎。記者會上也舉辦有獎徵答，現場小朋友踴躍舉手回答主持人的環境相關問題，可見環保意識已深植於他們心中。

環保署表示，包含台北市立動物園在內，全台有相當多的環境教育設施場所，其擁有豐富的自然及人文特色，可讓民眾從中認知環境的可貴升自身保護環境的態度，而為鼓勵民眾走訪這些場所，在4月22日(世界地球日)至6月5日(世界環境日)期間，只要到全台的環教場所拍照打卡上傳至環保署臉書，即可獲得高達2000點的環保集點（一般搭乘大眾運輸為2元換1點）。

此次世界地球日主題是「與野共生（Protect our Species）」，期望讓民眾了解物種加速滅絕的原因及後果，也學習如何與自然萬物和諧共處。而環保署也為此規劃了多項活動，希望民眾在參與集點的同時，能透過各地環教場所的活動及講解，一同體驗台灣自然的美好及生態多樣性，並喚起環保意識，以實際行動守護環境，善盡身為地球村民的責任。

主辦單位進一步表示，此次活動不只能獲得高額點數，若是在打卡上傳時同步留言分享心得的話，還可參加抽獎活動，獎項包括高倍數望遠鏡、防水外套及保溫杯等多項好禮。

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