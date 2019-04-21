對流雲系移入 新竹以南至彰化注意瞬間大雨雷擊

2019-04-21 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



中央氣象局發布即時天氣訊息，目前台灣海峽北部有對流雲系發展並移入，今天新竹以南至彰化地區請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。