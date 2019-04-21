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對流雲系移入 新竹以南至彰化注意瞬間大雨雷擊

2019-04-21 14:10聯合報 記者侯俐安╱即時報導

中央氣象局發布即時天氣訊息，目前台灣海峽北部有對流雲系發展並移入，今天新竹以南至彰化地區請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

今天、明天鋒面位於北部海面，今天中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；明天中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

中央氣象局發布即時天氣訊息，目前台灣海峽北部有對流雲系發展並移入，今天新竹以南至...
中央氣象局發布即時天氣訊息，目前台灣海峽北部有對流雲系發展並移入，今天新竹以南至彰化地區請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。本報資料照片
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中央氣象局發布即時天氣訊息，目前台灣海峽北部有對流雲系發展並移入，今天新竹以南至...
中央氣象局發布即時天氣訊息，目前台灣海峽北部有對流雲系發展並移入，今天新竹以南至彰化地區請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。本報資料照片
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新竹氣象局
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