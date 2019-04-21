影／揪甘心！ 助棄養兒 整外醫師捐52萬元

2019-04-21 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



台灣雖生育率低、進入少子化時代，但每年仍有不少嬰兒因母親未婚懷孕、家庭經濟問題等因素遭棄養，勵馨基金會推「守護小腳丫」助養計畫，目標每年募款2000萬元，助養100名0-3歲小寶寶；台灣整形外科醫學會今宣布捐出52萬元，助養10名小寶寶，希望能透過拋磚引玉，讓社會更多有愛心的民眾參與活動。

勵馨基金會資源發展部副執行長王怡雯表示，守護小腳丫計畫主要助養對象為3歲以下無家庭撫養或是遭棄養的小寶寶，提供這群孩子們奶粉、尿布、醫療、健保甚至保母費，平均助養一位兒童，每年需要20萬元，因此每年該計畫需募款2000萬元。

整形外科醫學會助養方案，是由長期投入公益慈善活動的台灣整外醫學會公共事務委員會主委曾文尚牽線，號召一群整形外科醫師集資捐助。曾文尚表示，自己開業18年，除了專業之外，多年來也持續投入公益，號召醫療體系團隊一同進行義診、做公益，因此不少整形外科醫師都願意投入志工行列，在專業之外，能為社會付出。