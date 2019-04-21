親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

日職／王柏融三棒「安」啦 次打席安打出爐

影／斯里蘭卡旅館教堂發生爆炸 傳至少150人受傷25人喪生

422世界地球日 台灣中油舉辦愛地球贈樹苗活動

2019-04-21 12:37聯合報 記者吳志雲╱即時報導

為響應世界地球日，台灣中油公司邀請民眾一起種下愛護地球的樹苗，於明天422世界地球日上午9時起在全台100處台灣中油直營加油站，舉辦「台灣中油綠森活，植樹家園愛地球」贈樹苗活動，民眾可持發票或回收廢電池至加油站兌換樹苗，希望大家與台灣中油一起守護地球，留給下一代永續美好的環境。

今年「台灣中油綠森活，植樹家園愛地球」贈樹苗活動將推廣植栽2萬株，平均每座加油站贈送200株樹苗，每人限領1株，送完為止。兌換樹苗的方式有三種，第一為當日在指定加油站加油，持不限金額發票1張即可兌換；第二是自行收集不限金額當月發票5張；第三為收集廢電池5個，民眾可擇一前往各活動地點兌換，並透過台灣中油全球資訊網了解活動資訊。

近年來，空氣品質問題深受關注，綠色植栽被認為是天然的空氣清淨機，有助於吸收空氣汙染物，去除空氣中部分的有毒物質，小植栽大妙用。台灣中油贈樹苗活動至今已舉辦11年，深受民眾好評；今年特地選擇容易栽培且較受民眾喜愛之苗卉，包括袖珍椰子、竹柏、長壽花、羅漢松及桂花等5種，歡迎大家踴躍參與。

台灣中油秉持企業「綠色共存」的理念，長期致力於環保、造林活動，希望藉由每次贈樹苗活動帶動全民參與植樹，一起「苗卉」綠生活，為地球降溫。

台灣中油公司邀請民眾一起種下愛護地球的樹苗，於明天422世界地球日上午9時起在全...
台灣中油公司邀請民眾一起種下愛護地球的樹苗，於明天422世界地球日上午9時起在全台100處台灣中油直營加油站，舉辦「台灣中油綠森活，植樹家園愛地球」贈樹苗活動。圖／台灣中油提供
分享
台灣中油公司邀請民眾一起種下愛護地球的樹苗，於明天422世界地球日上午9時起在全...
台灣中油公司邀請民眾一起種下愛護地球的樹苗，於明天422世界地球日上午9時起在全台100處台灣中油直營加油站，舉辦「台灣中油綠森活，植樹家園愛地球」贈樹苗活動。圖／台灣中油提供
分享

中油加油站世界地球日
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

熱飆破31度高溫！ 氣象局：北部傍晚降雨機率提高

2019-04-21 12:00

【重磅快評】短視台灣 如何保巴黎聖母院般850年建築？

2019-04-21 11:31

加油要快！ 汽油22日調漲0.6元 95無鉛漲至30元

2019-04-21 12:13

影／揪甘心！ 助棄養兒 整外醫師捐52萬元

2019-04-21 13:53

補助金額太低 春遊反應不如預期

2019-04-21 12:36

徒步旅行的10大勝地！全球最美的壯遊祕境

2019-04-21 12:10

池上大坡池水上音樂會 行船聽王心心南管

2019-04-21 12:02

吃糖讓兒童過度興奮？專家打破迷思：不一定有關

2019-04-21 11:38

家庭主婦悲哀！3年頭痛好不了原來這2個原因

2019-04-21 11:06

機車行老闆久蹲修機車 37歲就長骨刺腰痛半年

2019-04-21 10:41

竟遭水泥糊住！故宮「流觴」石碑建議列文化景觀

2019-04-21 10:24

愛子曾被宣告活不過8歲 她成功翻轉死亡預告

2019-04-21 10:05

最美的起跑 正妹帶頭「追火車」

2019-04-21 09:47

新故宮計畫 本周首次舉辦公聽會

2019-04-21 09:36

文資現勘擬建議故宮列文化景觀 新故宮添變數

2019-04-21 09:27

鄭明典：中南部有雷雨胞持續發展 戶外注意雷擊

2019-04-21 08:13

大雨特報！ 吳德榮：今晨颮線襲中部以北

2019-04-21 07:18

為什麼我呼吸都會胖？ 醫師認證：體質真的有差

2019-04-21 07:12

預防骨質疏鬆 走下坡路不如跨大步

2019-04-21 07:11

中部以北大雨 周二放晴

2019-04-21 00:25

例外行業頻增 勞基法新制後門大開？

2019-04-21 00:20

郵件查獲違禁品 將向寄件人求償

2019-04-21 00:07

玫瑰少年 離世19年／「讓孩子為自己的樣子驕傲」

2019-04-21 00:02

遠航降落台中疑偏出跑道 機場關閉約1小時

2019-04-20 23:57

假臉書冒名 「爭鮮」澄清 5撇步教你分辨

2019-04-20 23:39

想省旅費照過來 國內旅遊還有這項補助

2019-04-20 22:24

鄭宗龍新作「毛月亮」 聯手冰島搖滾天團反思科技文明

2019-04-20 21:44

老婆吃「原型豬心」畫面太衝擊！他嚇到上網取暖反被警告...

2019-04-20 20:00

學者建議Uber走高價位 區隔計程車市場

2019-04-20 19:20

鼻咽癌三期照射「螺旋刀」 副作用減少改善生活品質

2019-04-20 18:39

不知自身是B型肝炎帶原者 檢查發現7公分肝腫瘤

2019-04-20 18:09

假日農產品物流插一腳 中華郵政啟動新服務

2019-04-20 17:41

突然牙痛沒預約找嘸看診 醫師建議打電話到這問問

2019-04-20 15:42

精神病友的樣貌成社會烙印 「唯有理解才能剔除標籤」

2019-04-20 14:42

劇烈天氣害的 中、北部血庫只剩4天

2019-04-20 14:24

寄違禁品害郵局被罰錢 預計11月起可向寄件人求償

2019-04-20 14:18

酸痛藥布、藥膏用過量 小心腎臟負擔過大

2019-04-20 14:11

屏東「第一鮪」拍出 每公斤8800元高價讓人咋舌

2019-04-20 14:07

弘道第9屆「不老騎士」招募40人 千里做公益

2019-04-20 12:43
看更多

熱門文章

大猩猩擺姿勢和他自拍 網友笑：這是偶像團體嗎

2019-04-20 22:41

大雨特報！ 吳德榮：今晨颮線襲中部以北

2019-04-21 07:18

突然牙痛沒預約找嘸看診 醫師建議打電話到這問問

2019-04-20 15:42

殺破狼周運勢／天秤金錢、偏財運佳 巨蟹職場志得意滿

2019-04-21 00:00

寄違禁品害郵局被罰錢 預計11月起可向寄件人求償

2019-04-20 14:18

貓頭鷹媽媽孵出鴨寶寶 連鳥類專家都說罕見

2019-04-20 20:21

為什麼我呼吸都會胖？ 醫師認證：體質真的有差

2019-04-21 07:12

屏東「第一鮪」拍出 每公斤8800元高價讓人咋舌

2019-04-20 14:07

每日星座運勢／巨蟹桃花強把握機會 面子大於裡子

2019-04-21 00:00

能看能寫還有10.3吋大螢幕 mooInk Pro電子紙平板第4季登場

2019-04-20 18:04

學者建議Uber走高價位 區隔計程車市場

2019-04-20 19:20

預防骨質疏鬆 走下坡路不如跨大步

2019-04-21 07:11

中部以北大雨 周二放晴

2019-04-21 00:25

例外行業頻增 勞基法新制後門大開？

2019-04-21 00:20

不知自身是B型肝炎帶原者 檢查發現7公分肝腫瘤

2019-04-20 18:09

加油要快！ 汽油22日調漲0.6元 95無鉛漲至30元

2019-04-21 12:13

油價漲不停！中油明汽油漲0.6元、柴油漲0.1元

2019-04-21 12:19

遠航降落台中疑偏出跑道 機場關閉約1小時

2019-04-20 23:57

愛子曾被宣告活不過8歲 她成功翻轉死亡預告

2019-04-21 10:05

熱飆破31度高溫！ 氣象局：北部傍晚降雨機率提高

2019-04-21 12:00

機車行老闆久蹲修機車 37歲就長骨刺腰痛半年

2019-04-21 10:41

酸痛藥布、藥膏用過量 小心腎臟負擔過大

2019-04-20 14:11

想省旅費照過來 國內旅遊還有這項補助

2019-04-20 22:24

鄭明典：中南部有雷雨胞持續發展 戶外注意雷擊

2019-04-21 08:13

劇烈天氣害的 中、北部血庫只剩4天

2019-04-20 14:24

油價明天漲6毛 95破30元整數關卡

2019-04-21 12:11

【父母心情】心如／等待釋懷那日的到來

2019-04-21 06:00

竟遭水泥糊住！故宮「流觴」石碑建議列文化景觀

2019-04-21 10:24

家庭主婦悲哀！3年頭痛好不了原來這2個原因

2019-04-21 11:06

【帶孫心情】劉月雲／我家有個夜哭郎

2019-04-21 06:00

熱心網民助尋鼠 澳露宿者終與失散兩周「家人」團聚

2019-04-20 20:28

【心情點滴】薛淑伊／鍋蓋領導

2019-04-21 06:00

精神病友的樣貌成社會烙印 「唯有理解才能剔除標籤」

2019-04-20 14:42

文資現勘擬建議故宮列文化景觀 新故宮添變數

2019-04-21 09:27

最美的起跑 正妹帶頭「追火車」

2019-04-21 09:47

郵件查獲違禁品 將向寄件人求償

2019-04-21 00:07

鼻咽癌三期照射「螺旋刀」 副作用減少改善生活品質

2019-04-20 18:39

【重磅快評】短視台灣 如何保巴黎聖母院般850年建築？

2019-04-21 11:31

假日農產品物流插一腳 中華郵政啟動新服務

2019-04-20 17:41

新款電動氣泡水機一鍵自動打氣 滴2滴風味飲加果香不加熱量

2019-04-20 18:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top