422世界地球日 台灣中油舉辦愛地球贈樹苗活動

2019-04-21 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 吳志雲 ╱即時報導



為響應世界地球日，台灣中油公司邀請民眾一起種下愛護地球的樹苗，於明天422世界地球日上午9時起在全台100處台灣中油直營加油站，舉辦「台灣中油綠森活，植樹家園愛地球」贈樹苗活動，民眾可持發票或回收廢電池至加油站兌換樹苗，希望大家與台灣中油一起守護地球，留給下一代永續美好的環境。

今年「台灣中油綠森活，植樹家園愛地球」贈樹苗活動將推廣植栽2萬株，平均每座加油站贈送200株樹苗，每人限領1株，送完為止。兌換樹苗的方式有三種，第一為當日在指定加油站加油，持不限金額發票1張即可兌換；第二是自行收集不限金額當月發票5張；第三為收集廢電池5個，民眾可擇一前往各活動地點兌換，並透過台灣中油全球資訊網了解活動資訊。

近年來，空氣品質問題深受關注，綠色植栽被認為是天然的空氣清淨機，有助於吸收空氣汙染物，去除空氣中部分的有毒物質，小植栽大妙用。台灣中油贈樹苗活動至今已舉辦11年，深受民眾好評；今年特地選擇容易栽培且較受民眾喜愛之苗卉，包括袖珍椰子、竹柏、長壽花、羅漢松及桂花等5種，歡迎大家踴躍參與。

台灣中油秉持企業「綠色共存」的理念，長期致力於環保、造林活動，希望藉由每次贈樹苗活動帶動全民參與植樹，一起「苗卉」綠生活，為地球降溫。