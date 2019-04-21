加油要快！ 汽油22日調漲0.6元 95無鉛漲至30元

2019-04-21 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



汽油又要漲了！台灣中油公司自22日凌晨零時起，調漲汽油價格每公升0.6元、柴油每公升0.1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.5元、95無鉛汽油每公升30.0元、98無鉛汽油每公升32.0元、超級柴油每公升26.8元。

中油說，本周受委內瑞拉原油產量降至歷史低點及上半年石油輸出國組織OPEC與俄羅斯落實減產協議等因素影響，帶動國際油價續漲，本周調價指標7D3B周均價為每桶70.83美元，較前周70.62美元上漲0.21美元，新台幣兌美元匯率升值0.001元，國內油價依公式計算漲幅為0.24%，按浮動油價調整作業原則本周汽、柴油每公升應各調漲0.9元與0.1元，惟以亞鄰競爭國最低價為調整上限，故本周汽油僅調漲0.6元，仍有0.3元的價格由台灣中油吸收，柴油則依公式計算調漲0.1元足額反映。

中油說，因本周調整後95汽油調漲後價格為每公升30元，依據經濟部107年5月11日公布之油價平穩措施，95無鉛汽油上漲且每公升大於等於30元時超出30元部分由台灣中油吸收25%，本周95汽油調漲後價格為30元，故尚毋須吸收。