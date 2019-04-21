池上大坡池水上音樂會 行船聽王心心南管

2019-04-21 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



台東池上鄉近年成人文旅遊熱點，美麗的大坡池日出更被譽為非看不可。南管天后王心心4月27日下午3時，將在大坡池展開一場別開生面的行船音樂會，讓滿船聽眾在天光、水光相映中聆聽南管美聲，宛如在人間仙境。

台東池上文化藝術協會從2012年起，便在大坡池舉辦「池上春耕野餐節」，成為以金黃稻田取勝的池上秋收稻穗藝術節外，以「水上春光」著稱的另檔池上盛事。這次春耕野餐節邀來心心南管樂坊，讓野餐節也充滿雅趣。

王心心自小於泉州成長，1992年移居台灣，雲門舞集創辦人林懷民曾以「她一開口，我們就不知道在哪裡了」，來形容她樂聲、歌聲令人陶醉的程度。盧健英說，這次活動靈感也來自林懷民，希望王心心用純粹而古老的音樂喚醒大坡池這個隱藏版美景。

心心南管樂坊近年與著名編導吳素君，陸續在金門翟山坑道、金門珠山聚落、水頭聚落、鹿谷內湖國小、上海法華學問寺等地創造環境音樂會，將音樂與自然景觀融為一氣，深受好評。製作人盧健英表示，二月間團隊受邀來場勘時，便愛上大波充滿春江水暖的綠色意象，迅速將王心心音樂會定調為充滿文學春意的「綠水人家繞」。

「綠水人家繞」借自蘇東坡《蝶戀花》詞句，此處使用，恰好呼應池上春耕後的田園景致。盧健英表示，這次挑選了包括王維的《下江陵》、李白的《清平調》、蘇東坡的《蝶戀花》詩詞，讓大家共同在音樂中想像白居易以「日出江花紅勝火，春來江水綠如藍」描繪的春日景象，布衣藝術家鄭惠中也提供所有工作人員布衣服裝。

音樂會在船上舉行，盧健英表示，樂坊在池上文化藝術協會、池上鄉公所及在地藝術家等協助下，將四艘原本公所庫藏的工作排筏改裝為樂師演出船，屆時船夫也會穿上家中古董級的簑衣參與演出。最大考驗則是當天的天氣與風向，「我們過去在金門翟山坑道水道上船上演出，坑道有天然音場，但大坡池是開放性的，音響上困難度會增加。」