徒步旅行的10大勝地！全球最美的壯遊祕境

2019-04-21 12:10 聯合新聞網 文章提供／遠見



旅行的方式有很多，也許你可以驅車欣賞不同風情的浪漫、搭火車感受光影倏忽變化的美好，但真正能享受到一地完美特色的體驗，往往都必須靠著雙腳一點一滴地體會。

權威雜誌《ArchitecturalDigest》日前統整了全球最受歡迎的10大徒步旅行勝地，這些地點也許不是觀光客最熱門的首選，但卻是愛好登山和壯遊的背包客，細細感受大自然之美的夢幻境地──你也準備好，給自己不一樣的旅程了嗎？

1、紐西蘭（New Zealand） 紐西蘭。 圖／ingimage 分享 facebook

以拍攝《魔戒》（The Lord of the Rings）系列紅遍全球，紐西蘭壯麗的自然美景早已是舉世知名的浩瀚，人口不多的恬靜讓此地始終擁有原野的韻味。

以路特本山徑（Routeburn Track）為例，它是一條長達32公里的長途跋涉，沿途穿越整個南阿爾卑斯山脈，盡覽該國最美的風情。大部分人走完這條路需花上3天的時間，順著古老毛利人從前的貿易山徑，欣賞鬱鬱蔥蔥的景致、綠色山林、寧靜湖泊和宏偉的瀑布。

2、威爾士（Wales） 史諾多尼亞國家公園（Snowdonia National Park）。 圖／ingimage 分享 facebook

屬於英國（UK）的構成國之一的威爾士，境內有著舉世知名的史諾多尼亞國家公園（Snowdonia National Park），該處有14處山峰可以攀登，整體登山步道的徒步長度高達53公里，非常適合挑選一個夏天，花一週的時間靜靜感受。完全遺世獨立的面貌，真的能令人徹底放鬆。

3、西班牙（Spain） 西班牙。 圖／ingimage 分享 facebook

位於西班牙馬拉加附近的「國王步道」（King’s Path），被許多旅人稱之為「世上最危險的步道」，因為它坐落於懸崖峭壁上，下面是深達超過百公尺的峽谷，而且立足點的寬度往往不到一公尺。不過，在2015年重新整修開放後，步道全面加裝圍籬和護欄，顯得更為安全，新步道的下方就是舊式的走道，不難發現以前多麼危險。

4、馬來西亞（Malaysia）

京那巴魯山（Mount Kinabalu）是馬來西亞的最高峰，標高4095公尺，是當地人最引以為傲的聖山，也被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。

值得注意的是，該山山體主要是由花崗岩構成，山頂上由於海拔之故幾乎沒有植被，幾個最危險的地方還須拉著鉚釘和繩索才能前行，但獨特的地貌令人悠然神往，是大自然愛好者的必去之地，整個登山步道擁有325種鳥類、800種蘭花和600種蕨類植物。

5、中國（China）

位在安徽省的黃山，自古以來便是詩詞提及的重要勝地，也是山水畫中最常出現的關鍵主題，徐霞客更曾讚歎「五嶽歸來不看山，黃山歸來不看嶽」，有「天下第一奇山」的美稱，被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。

黃山的美就像是活在一個真正的山水畫之中，黃山素以奇松、怪石、雲海、溫泉「四絕」著稱，漫步在山徑中，那美色絕對令人讚不絕口。

6、南非（South Africa）

南非首都開普敦雖然是個人文薈萃的大城，但周遭的許多山峰連綿著海岸線，提供了非常適合的登山美景，像是桌山（Table Mountain）、德弗爾峰、利烏山等，都是圍繞開普敦非常重要的景色，山陵線的一邊是城市、一頭是大海，視野非常夢幻。

7、智利（Chile）

位於智利的百內國家公園（Paine National Park），是座非常夢幻的人間仙境，獨特的冰河地形、大山大水的遼闊，是許多背包客夢幻的首選。國家公園內長達70公里的徒步旅行步道，穿越各種大大小小的景觀，包括草原、冰川、湖泊和山峰，此區域天氣變化劇烈，原本晴天都可能霎時狂風暴雪，也讓來此壯遊更增添挑戰性。

8、美國（USA）

美國加州重要的太平洋屋脊步道（Pacific Crest Trail），是個從加拿大（Canada）一直延伸到墨西哥（Mexico），全長4286公里的健行步道，此路線途經25個國家森林保護區及7個國家公園，沿途風景完全不在話下。

如果想要徒步完成整段的旅行，依據經驗和能力大多需要4到6個月不等的時間，且必須有非常縝密的計畫、體能訓練，物資的補給更是考驗，一年最多不會超過200人完成這項創舉。相關的故事，曾拍成電影《那時候，我只剩下勇敢》（Wild），由瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）主演。

9、冰島（Iceland）

冰島上非常著名的Laugavegurinn步道，是個橫越冰島南方、長達77公里的徒步旅行，所有登山客可以在這邊欣賞到非常戲劇性的景色，包含冰川、溫泉、藍紅色地貌和火山爆發造成的山峰，獨特的色澤就像是上帝打翻了調色盤，用最瑰麗的姿態，迎接每一個來挑戰壯遊的人。

10、加拿大（Canada）

這條長達43公里的天際線步道（Skyline Trail）從瑪琳湖延伸到瑪琳峽谷，有超過一半的路徑都在林木線上，因此能欣賞到非常壯麗的景致。這條小徑難度較大，挑戰十足，整個徒步旅程需要2到6天，走完一趟會有非常多的收穫。

（作者／魯皓平 本文出自2019.04.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）