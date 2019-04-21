【重磅快評】短視台灣 如何保巴黎聖母院般850年建築？

2019-04-21 11:31 聯合報 主筆室



北市文資委員初步建議故宮全區應列「文化景觀」，也包括故宮前副院長莊嚴半世紀前發現典出王羲之「曲水流觴」的「流觴」石碑。遺憾的是，該石碑署名數年前已遭水泥邊坡的水泥糊住部分，全貌只能見國父紀念館「莊嚴120年展」中當年莊嚴找人拓的字。今日文資實景與昔日文物照片兩相對照，何等難堪淒涼。

「流觴」發現、提報文資晚，當然不是台灣今日文資現況最淒涼的，只能證明台灣對待文資的粗疏。不說之前慘劇，光說最新的，就有記錄地區發展歷史的彰化縣溪州榮民工廠明明已列冊文資，卻遭拆得精光，彰化文化局於是將現場荒地列為暫定古蹟；近來新北市貢寮馬崗村百年石頭屋，土地遭賣給建商，珍貴歷史也面臨風險。

面對各式古蹟、歷史建築，台灣除了地主、建商、政府純利益考量，還往往有政治及歷史意識作祟。回顧台灣史，常見當時統治政府推翻之前時期的建築，清朝建的台北城池，就是在日據時期遭拆，五大城門中的西門就此消失；日本政府建的諸多車站、公會堂等，今也多有不保。尤可嘆者，不少主事者往往認為台灣歷史尚短，建築都不值得保留。

日前失火的巴黎聖母院，以之寫下《鐘樓怪人》經典的法國文豪雨果，認為它最大成就，乃是它歷經200年人類歷史從革命到光榮時代的變化，都不被更迭朝代影響，一直屹立不搖。如此超越政治、權力、利益的藝術價值與歷史，也形塑了法國人共同認同，讓巴黎聖母院成為巴黎人公認的「心臟」。