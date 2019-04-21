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吃糖讓兒童過度興奮？專家打破迷思：不一定有關

2019-04-21 11:38香港01 記者梁凱怡／報導

攝取糖份不會影響兒童的行為或認知表現，但也不排除糖份有機會對部分兒童構成輕微影響...
攝取糖份不會影響兒童的行為或認知表現，但也不排除糖份有機會對部分兒童構成輕微影響。 圖／ingimage
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吃糖多會否讓兒童過度興奮？美國有線新聞網絡周四（18日）報道，綜合過去多個研究，攝取糖份不會影響兒童的行為或認知表現，但也不排除糖份有機會對部分兒童構成輕微影響。報道引述營養專家指，很難斷定糖份是否導致兒童變得過度活躍的元兇，兩者不一定有關。

與成人一樣，部分兒童或比一般人對血糖飆升更敏感，意味他們較容易受攝取糖份所影響。註冊營養師兼兒童營養專家卡斯爾（Jill Castle）指，少部分患有專注力失調或過度活躍症（attention-deficit hyperactivity disorder，ADHD）的兒童可能對糖特別敏感，他們吃糖後，行為亦會有所變化。

卡斯爾亦指，很多含糖食物同時含有食用染料、人造香料或其他添加劑，很難斷定糖份是否導致兒童變得過度活躍的元兇。

德克薩斯兒童醫院（Texas Children's Hospital）高級兒科營養師金（Kristi L. King）指，家長有時候或誤以為子女是因糖份而變得興奮。她說：「當兒童攝取糖份時，通常都是歡樂的場合：假期、生日、慶祝；本身就已經帶有興奮的元素。」金認為，很難說是單純因為糖份令兒童四處跑，腎上腺素的釋放或者更能合理解釋有關行為。

卡斯爾建議，如果想知道子女是否真的會因為吃糖而變得過度興奮，最好的做法是將含糖食物從日常飲食中剔除，並持續數周，再讓子女進食含糖食物，測試其反應。

延伸閱讀：

【安心喪食】英研究：「纖瘦」基因抑制食慾　研發減肥藥不是夢

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文章授權轉載自《香港01》

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