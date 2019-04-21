成醫院長改選6人競逐 6月投票

2019-04-21 11:14 中央社 台南21日電



國立成功大學醫學院附設醫院是南部醫學重鎮，院長改選正在進行中；成大今天證實，遴選委員會已確認6人參選，5月發表演講，闡述治院理念，6月投票。

成大校方指出，成大醫院院長遴選委員會已確認有6人角逐下屆成醫院長。分別是前衛福部政務次長蔡森田；台南市立醫院院長、前成醫副院長蔡良敏；成醫副院長沈孟儒；成醫婦產科醫師鄭雅敏；衛福部台南醫院院長、前成醫副院長許博翔；成醫副院長張智仁。

成大校方表示，成醫院長3年1任，每次選新院長，競逐者眾，這次也不例外。參選人一旦獲選，今年8月1日上任。

依成大醫院院長遴選辦法規定，成大醫學院長應召集組成遴選委員會進行遴選作業，遴選委員會委員有9人，醫學院長為當然委員及召集人，其餘8名委員分別由成大校長派教授代表1人，醫學院長指派具副教授以上資格的代表或延聘社會公正人士共3人，及具副教授以上資格的臨床醫師代表4人。

競逐成醫院長，必須具有醫學院教授資格及中華民國醫師資格。遴選委員會完成遴選後，再推薦至少2人，由醫學院長報請成大校長擇一聘任。成大醫院院長上任後，得連任一次。

現任成大醫院院長楊俊佑是國內運動傷害權威，今年任滿2屆6年，卸任後仍會留在成大醫院。楊俊佑曾任成大醫學院教授兼主治醫師、成大醫院運動醫學科主任，專長包括一般骨科、運動傷害、膝關節障礙、骨科材料。(編輯:孫承)