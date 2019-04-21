家庭主婦悲哀！3年頭痛好不了原來這2個原因

2019-04-21 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市69歲魏姓家庭主婦人不會抽菸，長年為鼻塞所苦，15年前動鼻竇炎手術，但近3年頭痛、鼻塞、黃鼻涕，去年9月轉診至中山醫學大學附設醫院醫耳鼻喉科治療，才發現她的鼻息肉增生已塞住鼻腔，經接受3D立體定位導航內視鏡手術治療後獲得改善，解除長年頑疾。 魏姓婦人說，她以前騎車沒戴口罩，也長期煮飯忍受油煙，術後她騎車戴口罩，煮飯儘量少油煙。

中山醫學大學附設醫院耳鼻喉科醫師黃承楨說，空汙、菸、油煙或感冒等都會刺激鼻黏膜發炎，發炎久了，刺激黏膜增生，造成鼻息肉增生，出現鼻塞、黃鼻涕，嗅覺降低，臉會有悶脹感；以門診約有20%鼻息肉患者，反復性鼻塞為耳鼻喉科門診最常見症狀，約10%到20%復發，建議感冒不要拖，空汙期戴口罩，避免菸及二手菸，多運動。

黃承楨指出，慢性鼻竇炎、鼻息肉患者，治療方式為功能性內視鏡鼻竇手術，即沖洗鼻竇，移除鼻竇發炎物，開完刀患者約有一到二成復發，原因是結構難以辨視，也怕侵犯眼睛與顱底，較為保守，開不乾淨，因此處理上很棘手，很難區別眼睛、腦部位置，需要3D立定位導航，區別顱底位置。

他說，3D立體定位導航系統，利用術中光學定位，誤差範圍只有1~2mm，區別眼睛、顱底等正常重要組織，精確定位並移除病灶組織，大大增加治癒率，降低併發症及增加病患手術安全。目前立體定位導航系統，已納入健保給付範圍，患者不需要額外自費。