機車行老闆久蹲修機車 37歲就長骨刺腰痛半年

2019-04-21 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



一位37歲的機車行老闆，經常得彎腰或蹲下修機車，腰痛已有半年之久，最近他就醫檢查，發現腰椎第4、5節已長出骨刺，他一聽大吃一驚，心想「不是老年人才會長骨刺嗎？」很擔心開刀造成癱瘓該怎辦。後經3個月積極物理治療，腰痛總算緩解，遠離開刀命運。

活力得中山脊椎外科醫院物理治療師張藝薰說，骨刺就是骨質增生，屬於自然老化現象，一旦長骨刺，表示這個人的脊椎已進入老化階段。不過，骨刺並不是老年人的專利，反覆活動或不適當運動，也會使關節骨骼及韌帶組織過度磨損，進而長出骨刺，近來，出現骨刺年齡層已有下降趨勢，30多歲就有人長骨刺。

張藝薰表示，患者因疼痛發現骨刺時，不一定馬上要開刀，可在醫師建議下，先採用積極物理治療，包括牽引、熱敷及電療改善症狀，輔以徒手物理治療的體態評估、姿勢矯正、脊椎穩定性訓練及肌肉放鬆，就能預防持續惡化。

不過，張藝薰也提醒，如果骨刺已造成嚴重神經壓迫，有感覺異常、肢體無力，影響生活或工作；或經2至3個月復健後，神經症狀未改善或反而更嚴重，應盡速尋求醫師的建議，決定是否須馬上接受手術。