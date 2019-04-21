機車行老闆久蹲修機車 37歲就長骨刺腰痛半年
一位37歲的機車行老闆，經常得彎腰或蹲下修機車，腰痛已有半年之久，最近他就醫檢查，發現腰椎第4、5節已長出骨刺，他一聽大吃一驚，心想「不是老年人才會長骨刺嗎？」很擔心開刀造成癱瘓該怎辦。後經3個月積極物理治療，腰痛總算緩解，遠離開刀命運。
活力得中山脊椎外科醫院物理治療師張藝薰說，骨刺就是骨質增生，屬於自然老化現象，一旦長骨刺，表示這個人的脊椎已進入老化階段。不過，骨刺並不是老年人的專利，反覆活動或不適當運動，也會使關節骨骼及韌帶組織過度磨損，進而長出骨刺，近來，出現骨刺年齡層已有下降趨勢，30多歲就有人長骨刺。
張藝薰表示，患者因疼痛發現骨刺時，不一定馬上要開刀，可在醫師建議下，先採用積極物理治療，包括牽引、熱敷及電療改善症狀，輔以徒手物理治療的體態評估、姿勢矯正、脊椎穩定性訓練及肌肉放鬆，就能預防持續惡化。
不過，張藝薰也提醒，如果骨刺已造成嚴重神經壓迫，有感覺異常、肢體無力，影響生活或工作；或經2至3個月復健後，神經症狀未改善或反而更嚴重，應盡速尋求醫師的建議，決定是否須馬上接受手術。
張藝薰提供兩招在家就可以做的預防骨刺惡化運動，每招停留10秒，一天做五次；低頭族或年輕族群固定放鬆伸展，可預防骨刺找上門。第一招「雙膝抱胸運動」：仰躺，將雙膝抱至胸前，可達到腰椎肌肉放鬆效果；第二招「腰椎伸展運動」：趴平，以類似伏地挺身姿勢撐起上半身，骨盆仍留於地面，胸部之下墊枕頭，以一次一個逐漸墊高，可達腰椎伸展效果。
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