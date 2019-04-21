竟遭水泥糊住！故宮「流觴」石碑建議列文化景觀

2019-04-21 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



聯合晚報日前獨家報導文資人士發現故宮前副院長莊嚴1973年仿書聖王羲之重現「曲水流觴」舊址與刻有「流觴」兩字的石碑，提報為故宮文化景觀新事證，北市文資審查專案小組月初現勘故宮提報文化景觀案，小組召集人李乾朗表示，大家認為該石碑及代表活動甚具人文傳承意涵，已初步建議列為文化景觀。

遺憾的是，根據國父紀念館現正展出的「莊嚴120周年展」中莊嚴當年請故宮技工張銀五拓的字，「流觴」石碑明顯可見左邊署名「九峰」，現在「峰」字下緣卻很模糊。莊嚴四子、攝影家莊靈表示，這是數年前此處施作水泥邊坡、水泥糊得較高所致。

另外，大雙溪好土聯盟等文資人士在「曲水流觴」現場附近也發現另塊石碑刻有「坐次」兩字，典故同樣出自王羲之〈蘭亭集序〉中的「列坐其次」。莊靈驚喜說，他之前不知有此石碑，很開心有「更多可以玩賞的實質遺跡」；文資小組表示，這塊石碑與「流觴」同列石碑群，都列文化景觀。

一路護送故宮國寶來台的莊嚴，1964年在故宮在台首次落腳地台中北溝正式舉辦曲水流觴，一群學者、藝術家仿王羲之邀集文人雅士在酒杯隨溪而下時賦詩。1973年，莊嚴在故宮現址西側溪旁發現刻有「流觴」的石頭，再次辦曲水流觴，數十位藝術家好友臺靜農、江兆申、傅申、王壯為等共襄盛舉，活動照片及酒器都可見「莊嚴120周年展」。

李乾朗說，文資委員傾向將故宮登錄文化景觀，是看重故宮發展歷程中人對土地的互動，石碑群也是代表。文資委員郭瓊瑩表示，文資小組認為「曲水流觴」舊址旁小溪與山景都是內雙溪特色，莊嚴辦的「曲水流觴」則是文人結合自然景觀風貌的雅事，極符「文化景觀」要旨，應予保留，細部待之後研議。

「流觴」石碑究竟誰刻的，莊靈表示，他父親認為「流觴」石碑是日據時代有人留下，且當時也很可能在此辦「曲水流觴」；至於「坐次」作者何人，尚待考證。