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竟遭水泥糊住！故宮「流觴」石碑建議列文化景觀

2019-04-21 10:24聯合報 記者何定照╱即時報導

聯合晚報日前獨家報導文資人士發現故宮前副院長莊嚴1973年仿書聖王羲之重現「曲水流觴」舊址與刻有「流觴」兩字的石碑，提報為故宮文化景觀新事證，北市文資審查專案小組月初現勘故宮提報文化景觀案，小組召集人李乾朗表示，大家認為該石碑及代表活動甚具人文傳承意涵，已初步建議列為文化景觀。

遺憾的是，根據國父紀念館現正展出的「莊嚴120周年展」中莊嚴當年請故宮技工張銀五拓的字，「流觴」石碑明顯可見左邊署名「九峰」，現在「峰」字下緣卻很模糊。莊嚴四子、攝影家莊靈表示，這是數年前此處施作水泥邊坡、水泥糊得較高所致。

另外，大雙溪好土聯盟等文資人士在「曲水流觴」現場附近也發現另塊石碑刻有「坐次」兩字，典故同樣出自王羲之〈蘭亭集序〉中的「列坐其次」。莊靈驚喜說，他之前不知有此石碑，很開心有「更多可以玩賞的實質遺跡」；文資小組表示，這塊石碑與「流觴」同列石碑群，都列文化景觀。

一路護送故宮國寶來台的莊嚴，1964年在故宮在台首次落腳地台中北溝正式舉辦曲水流觴，一群學者、藝術家仿王羲之邀集文人雅士在酒杯隨溪而下時賦詩。1973年，莊嚴在故宮現址西側溪旁發現刻有「流觴」的石頭，再次辦曲水流觴，數十位藝術家好友臺靜農、江兆申、傅申、王壯為等共襄盛舉，活動照片及酒器都可見「莊嚴120周年展」。

李乾朗說，文資委員傾向將故宮登錄文化景觀，是看重故宮發展歷程中人對土地的互動，石碑群也是代表。文資委員郭瓊瑩表示，文資小組認為「曲水流觴」舊址旁小溪與山景都是內雙溪特色，莊嚴辦的「曲水流觴」則是文人結合自然景觀風貌的雅事，極符「文化景觀」要旨，應予保留，細部待之後研議。

「流觴」石碑究竟誰刻的，莊靈表示，他父親認為「流觴」石碑是日據時代有人留下，且當時也很可能在此辦「曲水流觴」；至於「坐次」作者何人，尚待考證。

當年「曲水」又何來，莊靈推測，從該水流呈橫向且坡度和緩看來，有可能是人工的。大雙溪好土聯盟召集人練燕村則說，當地世居人士指附近從日據時代就有天然湧泉，當年官邸喝的水就從這來，因此接管線並外面蓋鐵門上鎖，認為「曲水」是這湧泉形成的小溪溝，只是後經人工蓋護欄，看起來才像人工的。

文資人士發現故宮附近除了「流觴」石碑，還有「坐次」石碑，典也出自王羲之〈蘭亭集序...
文資人士發現故宮附近除了「流觴」石碑，還有「坐次」石碑，典也出自王羲之〈蘭亭集序〉。圖／練燕村提供
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故宮前副院長莊嚴1973年在故宮旁仿書聖王羲之重現「曲水流觴」活動。圖／莊靈攝影
故宮前副院長莊嚴1973年在故宮旁仿書聖王羲之重現「曲水流觴」活動。圖／莊靈攝影
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故宮前副院長莊嚴1973年仿王羲之重現「曲水流觴」活動，並拓下石碑「流觴」兩字，...
故宮前副院長莊嚴1973年仿王羲之重現「曲水流觴」活動，並拓下石碑「流觴」兩字，當時還可清楚看到署名「九峰」。記者何定照／攝影
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故宮前副院長莊嚴1973年在故宮旁仿書聖王羲之重現「曲水流觴」活動。圖／莊靈攝影
故宮前副院長莊嚴1973年在故宮旁仿書聖王羲之重現「曲水流觴」活動。圖／莊靈攝影
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故宮前副院長莊嚴1973年仿王羲之重現「曲水流觴」活動，現場使用日式木杯當酒杯，...
故宮前副院長莊嚴1973年仿王羲之重現「曲水流觴」活動，現場使用日式木杯當酒杯，莊嚴並在每個杯上題字送來客。記者何定照／攝影
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石碑「流觴」兩字現貌。圖／練燕村提供
石碑「流觴」兩字現貌。圖／練燕村提供
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故宮前副院長莊嚴1973年仿王羲之重現「曲水流觴」活動時，石碑「流觴」兩字還很清...
故宮前副院長莊嚴1973年仿王羲之重現「曲水流觴」活動時，石碑「流觴」兩字還很清楚，但近年下方遭施作水泥邊坡，水泥把「峰」字下緣糊住，不復清晰。圖／練燕村提供
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故宮藝術家
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