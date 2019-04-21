愛子曾被宣告活不過8歲 她成功翻轉死亡預告

2019-04-21 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



住台南的秀榮阿嬤，獨自撫養孫兒女，罹患子宮頸癌後，曾想帶著孫兒女離開人世。為了讓中度身心障礙的孫子將來能養活自己，秀榮阿嬤努力教導憨孫製作草仔粿，讓孫子有能力獨自到市場賣粿討生活，今天獲頒家扶基金會自強母親。

家扶基金會「2019年全國自強母親」今天在台北福容大飯店舉辦表揚頒獎。家扶基金會執行長何素秋表示，在家扶扶助的家庭中，有52.9%是單親母親、15.2%為單親父親、13%是隔代教養或親屬照顧，其中更包含13.9%為遠從異鄉而來的新住民媽媽。24個家扶中心從2萬8000多戶扶助家庭遴選出24位自強母親，有隔代教養的年邁阿嬤、有努力融合的新住民媽媽、有代替母職的姑姑與阿姨，還有一人是不畏殘疾的單親爸爸。

秀榮阿嬤從16歲就開始工作打拚、結婚育子。孩子長大卻無法擔起為人父母的責任，相繼留下孫兒女，阿嬤不捨兩孫無人照顧，年已半百的她背上背一個嬰兒，腳邊跟一個幼兒，帶在身邊照顧；不料，一次健檢確診阿嬤罹患子宮頸癌，孫女一聲「阿嬤」喚醒她，堅強對抗病魔勇敢面對人生。

即將在下周就70歲的秀榮阿嬤，最大的心願不是自己的健康，而是希望兩孫能夠擔起各自的生活，讓阿嬤不再操心。

曾經有著不錯工作的招吟媽媽，因為兒子東東出生時產程遲滯造成輕微腦麻，到4歲還不會吃飯、走路，更在7歲時出現脫序行為，再次就醫檢查，被診斷「最多存活不超過8歲」，把她打入深淵。

看著已經7歲，同時患有妥瑞氏症、自閉症、過動症等多重障礙的東東，生命在一年內即將停止，讓招吟媽媽完全束手無策、不能接受。但招吟媽媽告訴自己「逃避事情不會比面對事情更快」，她決心要好好照顧東東長大而毅然辭職，在孩子身邊照看一切。每天陪著孩子上學，課間休息時也要在教室門口等待東東，否則東東一下子就可能不知去向了。

現在東東已經15歲，超越醫生的評估，更大大堅定了招吟媽媽。她用零碎時間努力做手工皂販賣為生，「再難都不放棄，相信有那麼一天，東東一定也能成功克服一切，去實現他心中的小小夢想。」