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新故宮計畫 本周首次舉辦公聽會

2019-04-21 09:36聯合報 記者何定照╱即時報導

故宮「新故宮」計畫風波不斷，立法院教育及委員會去年底要求故宮須辦公聽會，故宮已於月初通知關官方及民間團體、立委等，在4月26日、27日首次舉辦公聽會。長期關注故宮文資案的大雙溪好土聯盟召集人練燕村說，「新故宮」除了恐影響文資，也有環保等疑慮，盼為子孫留下好山好水好文化，將力陳意見。

故宮說明，兩場公聽會希望對外說明「新故宮計畫」推動進度及辦理原則，同時廣納聽取社會各界建議，歡迎轉知關心民眾及團體參加。

故宮表示，例如興建華表廊道，是因目前廣場開放性空間，遇到天候不佳或是艷陽高照時，無法為參訪者遮陰避雨，也導致現行大型遊覽車須開到正館地下一樓，產生廢氣，影響門廳空氣品質。在正館前建入口意象，則是希望建構更清楚的參觀動線。

故宮說，新建新行政大樓，是因近年因業務增加，館內人員相對增加，導致辦公空間嚴重不足；整建位於故宮對面的衛勤學校南側基地，則是想解決大客車停車問題，也以舊建築再利用方式，規畫藝文服務中心。

不過練燕村表示，正如文資委員認為不能破壞故宮中軸線等文化景觀樣貌，故宮若興建華表廊道，原本依中軸線左右對稱興建的故宮景觀，會像中間多了個疤，沒法看到原來面貌；原始設計中宛如國畫山水留白，讓觀者悠閒拾級而上、準備欣賞國寶的情懷，也都將不見。

練燕村說，何況華表廊道地基2000坪，一旦興建，很難不影響兩側緊鄰老樹。且廊道規畫用玻璃建材，台灣天熱，屆時一定得用大量空調，產生的熱氣、廢氣不但影響老樹，也會影響就在廣場旁至善園的大群台灣藍鵲，另外玻璃反光恐也影響老樹。

故宮新行政大樓預定地鄰近猴峒溪旁土石流潛勢區，一直被指危及坡地安全，練燕村說，此處也是蔣復璁、莊嚴等人宿舍群，現在可能登錄為文化景觀，如此一來，故宮更不該在此建新行政大樓。她也憂心故宮計畫將行政大樓整建為典藏大樓和庫房，但此處距離故宮晶華餐廳很近，火、油煙恐影響國寶。

「新故宮」公聽會4月26日晚間5時40分到8時、27日下午1時40分到4時在故宮文會堂舉行。

故宮將於4月26日、27日首次舉辦公聽會，民團說盼為子孫留下好山好水好文化，將力...
故宮將於4月26日、27日首次舉辦公聽會，民團說盼為子孫留下好山好水好文化，將力陳意見。圖為故宮預定建華表廊道的廣場。記者何定照／攝影
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