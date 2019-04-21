文資現勘擬建議故宮列文化景觀 新故宮添變數

2019-04-21 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



國立故宮博物院2017年提出「新故宮」計畫，由於多年前故宮就被文資人士提報文資列冊，故宮為免動工範圍與文資法牴觸，去年底請主管機關台北市政府啟動文資評估。文資審查專案小組本月初會勘後，全員一致初步認為故宮建築群與山水的關係和配置獨具特色，全區應登錄「文化景觀」，為「新故宮」投下變數。

不過，依照文資審議程序，要細部確認故宮哪些範圍登錄文化景觀，須先由台北市政府舉辦公聽會，再舉辦文資審議大會，有文資委員認為，要完成整個登錄過程須花半年。由於依照文資法，進入文資審議程序者，即視為暫定文化景觀，效力等同文化景觀，文資審議過程恐也影響「新故宮」作業。

根據文資小組現勘意見紀錄，建議故宮登錄文化景觀理由包括建築群體配合山勢錯落及ㄇ字型軸線配置的空間圍塑感，讓人印象深刻且具中國宮殿配置意象，也見證故宮北院復院、茁壯及發展歷程。委員指出，故宮全區呈現人類文化與自然環境的互動，反映人類對土地永續利用的特殊價值，具時代與社會意義，都符合「文化景觀」要件。

不少委員認為故宮從主建築體、廣場前矗立的華表、廣場兩排龍柏及正館前的大王椰子等老樹，到首任院長蔣復璁及前副院長莊嚴等人住過的宿舍群、庫房、步道等都應列文化景觀，文資委員、文化大學景觀所所長郭瓊瑩說，大家認為應保留老樹，除了考量樹木保護自治條例，還因老樹與建築形構的樣貌早已成為空間景觀，且是重要綠蔭。

「新故宮」計畫擬增建穿透性華表廊道，並在正館前建入口意象門廊，郭瓊瑩說，文資小組已要求故宮須做景觀品質控制，檢核各項新擴建物的量體大小、色彩、天際線等，確保與故宮主體及景觀相容，在文資審議大會提出。她認為，在不得擋住中軸線及天際線的約束下，故宮不大可能會新建過高的建物。

文資專案小組召集人李乾朗表示，文化景觀不會嚴格規定周遭不准新建，而是若有擋住最重要的景觀之虞，須降低高度、空出一些角度好讓人欣賞，不能360度蓋滿。以「新故宮」為例，未來擴建設計圖除了送北市府工務局外，也須送文化局，看是否破壞文化景觀。若華表廊道只是要挖很大的地下室，他認為應不會對天際線有太大影響。