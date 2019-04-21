親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

獨／Uber司機不滿修法 兩百輛車凱道排字「103-1 NO」

曾嗆台灣人配不上自己 6成市民不挺柯P 想選總統要靠「他」

文資現勘擬建議故宮列文化景觀 新故宮添變數

2019-04-21 09:27聯合報 記者何定照╱即時報導

國立故宮博物院2017年提出「新故宮」計畫，由於多年前故宮就被文資人士提報文資列冊，故宮為免動工範圍與文資法牴觸，去年底請主管機關台北市政府啟動文資評估。文資審查專案小組本月初會勘後，全員一致初步認為故宮建築群與山水的關係和配置獨具特色，全區應登錄「文化景觀」，為「新故宮」投下變數。

不過，依照文資審議程序，要細部確認故宮哪些範圍登錄文化景觀，須先由台北市政府舉辦公聽會，再舉辦文資審議大會，有文資委員認為，要完成整個登錄過程須花半年。由於依照文資法，進入文資審議程序者，即視為暫定文化景觀，效力等同文化景觀，文資審議過程恐也影響「新故宮」作業。

根據文資小組現勘意見紀錄，建議故宮登錄文化景觀理由包括建築群體配合山勢錯落及ㄇ字型軸線配置的空間圍塑感，讓人印象深刻且具中國宮殿配置意象，也見證故宮北院復院、茁壯及發展歷程。委員指出，故宮全區呈現人類文化與自然環境的互動，反映人類對土地永續利用的特殊價值，具時代與社會意義，都符合「文化景觀」要件。

不少委員認為故宮從主建築體、廣場前矗立的華表、廣場兩排龍柏及正館前的大王椰子等老樹，到首任院長蔣復璁及前副院長莊嚴等人住過的宿舍群、庫房、步道等都應列文化景觀，文資委員、文化大學景觀所所長郭瓊瑩說，大家認為應保留老樹，除了考量樹木保護自治條例，還因老樹與建築形構的樣貌早已成為空間景觀，且是重要綠蔭。

「新故宮」計畫擬增建穿透性華表廊道，並在正館前建入口意象門廊，郭瓊瑩說，文資小組已要求故宮須做景觀品質控制，檢核各項新擴建物的量體大小、色彩、天際線等，確保與故宮主體及景觀相容，在文資審議大會提出。她認為，在不得擋住中軸線及天際線的約束下，故宮不大可能會新建過高的建物。

文資專案小組召集人李乾朗表示，文化景觀不會嚴格規定周遭不准新建，而是若有擋住最重要的景觀之虞，須降低高度、空出一些角度好讓人欣賞，不能360度蓋滿。以「新故宮」為例，未來擴建設計圖除了送北市府工務局外，也須送文化局，看是否破壞文化景觀。若華表廊道只是要挖很大的地下室，他認為應不會對天際線有太大影響。

故宮表示，今年「新故宮」計畫預定進行北部院區整擴建計畫先期規畫案，會依照文資最後審議結果來規畫設計及施工計畫。依據審議結果，若須調整新故宮計畫經費或工作項目，也會依「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」辦理修正，再報行政院核定。

故宮「新故宮」計畫圖。圖／取自故宮報告
故宮「新故宮」計畫圖。圖／取自故宮報告
分享

故宮建築北市
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

大雨特報！ 吳德榮：今晨颮線襲中部以北

2019-04-21 07:18

例外行業頻增 勞基法新制後門大開？

2019-04-21 00:20

中部以北大雨 周二放晴

2019-04-21 00:25

郵件查獲違禁品 將向寄件人求償

2019-04-21 00:07

假臉書冒名 「爭鮮」澄清 5撇步教你分辨

2019-04-20 23:39

鄭明典：中南部有雷雨胞持續發展 戶外注意雷擊

2019-04-21 08:13

為什麼我呼吸都會胖？ 醫師認證：體質真的有差

2019-04-21 07:12

預防骨質疏鬆 走下坡路不如跨大步

2019-04-21 07:11

玫瑰少年 離世19年／「讓孩子為自己的樣子驕傲」

2019-04-21 00:02

遠航降落台中疑偏出跑道 機場關閉約1小時

2019-04-20 23:57

想省旅費照過來 國內旅遊還有這項補助

2019-04-20 22:24

鄭宗龍新作「毛月亮」 聯手冰島搖滾天團反思科技文明

2019-04-20 21:44

老婆吃「原型豬心」畫面太衝擊！他嚇到上網取暖反被警告...

2019-04-20 20:00

學者建議Uber走高價位 區隔計程車市場

2019-04-20 19:20

鼻咽癌三期照射「螺旋刀」 副作用減少改善生活品質

2019-04-20 18:39

不知自身是B型肝炎帶原者 檢查發現7公分肝腫瘤

2019-04-20 18:09

假日農產品物流插一腳 中華郵政啟動新服務

2019-04-20 17:41

突然牙痛沒預約找嘸看診 醫師建議打電話到這問問

2019-04-20 15:42

精神病友的樣貌成社會烙印 「唯有理解才能剔除標籤」

2019-04-20 14:42

劇烈天氣害的 中、北部血庫只剩4天

2019-04-20 14:24

寄違禁品害郵局被罰錢 預計11月起可向寄件人求償

2019-04-20 14:18

酸痛藥布、藥膏用過量 小心腎臟負擔過大

2019-04-20 14:11

屏東「第一鮪」拍出 每公斤8800元高價讓人咋舌

2019-04-20 14:07

弘道第9屆「不老騎士」招募40人 千里做公益

2019-04-20 12:43

天氣變化大造成血管堵塞 洗腎病人應加強保暖

2019-04-20 12:10

影／帶小孩參加媽祖遶境的後遺症？爸媽無奈：整天在家抬轎

2019-04-20 12:00

台東出現「吃椅子的樹」 樹主：還想餵牠繼續吃

2019-04-20 11:52

持消費券每盤0元？爭鮮澄清「攏係假」 警教5招辨真假

2019-04-20 11:31

台灣版小鎮漫遊 40條路線獲選出列！你都玩過了嗎？

2019-04-20 11:06

計程車汰舊補助擬先發七成 優良駕駛當半年再領三成

2019-04-20 10:28

疲勞難睡、呼吸不順 就醫才知鼻過敏

2019-04-20 10:11

蛋蛋不見了家長驚 醫生：免驚！天冷、緊張也會縮進去

2019-04-20 08:56

「穀雨」回溫濕氣重 中醫建議多吃菠菜、絲瓜、山藥湯

2019-04-20 08:17

吳德榮：今仍應防劇烈天氣 下周二後天氣較穩定

2019-04-20 07:52

讓嗯嗯順暢的益生菌百百種！到底該怎麼挑怎麼吃？

2019-04-19 21:45

地表最強老爸！超狂「聯絡簿簽名」網友全跪：小孩沒辦法偷簽了

2019-04-18 17:51

小孩玩躲貓貓姿勢超奇葩！家長秒懂：還要假裝找不到

2019-04-18 12:00

年領171萬股息！老手教你避開高息股投資三大雷區

2019-04-17 13:37

《與惡》逼視台灣集體心靈創傷 陳妤演活殺人犯妹妹：多想想與善的距離

2019-04-17 13:36
看更多

熱門文章

台東出現「吃椅子的樹」 樹主：還想餵牠繼續吃

2019-04-20 11:52

人妻喜孜孜試婚紗 老公淡定：都是蚊帳跟漁網

2019-04-20 11:53

大猩猩擺姿勢和他自拍 網友笑：這是偶像團體嗎

2019-04-20 22:41

突然牙痛沒預約找嘸看診 醫師建議打電話到這問問

2019-04-20 15:42

殺破狼周運勢／天秤金錢、偏財運佳 巨蟹職場志得意滿

2019-04-21 00:00

寄違禁品害郵局被罰錢 預計11月起可向寄件人求償

2019-04-20 14:18

大雨特報！ 吳德榮：今晨颮線襲中部以北

2019-04-21 07:18

只有半個人高！新潟「超低天花板」的7-11　該怎麼買東西啊？

2019-04-20 13:29

貓頭鷹媽媽孵出鴨寶寶 連鳥類專家都說罕見

2019-04-20 20:21

自殺式單身的TOP 5星座公開 雙子永遠像個謎、天蠍常讓人誤會

2019-04-20 12:00

屏東「第一鮪」拍出 每公斤8800元高價讓人咋舌

2019-04-20 14:07

計程車汰舊補助擬先發七成 優良駕駛當半年再領三成

2019-04-20 10:28

能看能寫還有10.3吋大螢幕 mooInk Pro電子紙平板第4季登場

2019-04-20 18:04

不知自身是B型肝炎帶原者 檢查發現7公分肝腫瘤

2019-04-20 18:09

中部以北大雨 周二放晴

2019-04-21 00:25

學者建議Uber走高價位 區隔計程車市場

2019-04-20 19:20

例外行業頻增 勞基法新制後門大開？

2019-04-21 00:20

為什麼我呼吸都會胖？ 醫師認證：體質真的有差

2019-04-21 07:12

每日星座運勢／巨蟹桃花強把握機會 面子大於裡子

2019-04-21 00:00

遠航降落台中疑偏出跑道 機場關閉約1小時

2019-04-20 23:57

酸痛藥布、藥膏用過量 小心腎臟負擔過大

2019-04-20 14:11

台灣版小鎮漫遊 40條路線獲選出列！你都玩過了嗎？

2019-04-20 11:06

計程車服務品質難提升 業者：不只是新車、舊車的問題

2019-04-20 10:59

想省旅費照過來 國內旅遊還有這項補助

2019-04-20 22:24

預防骨質疏鬆 走下坡路不如跨大步

2019-04-21 07:11

劇烈天氣害的 中、北部血庫只剩4天

2019-04-20 14:24

米其林一星「天香樓」菜單刪一半！只保留正宗杭州菜

2019-04-20 11:22

持消費券每盤0元？爭鮮澄清「攏係假」 警教5招辨真假

2019-04-20 11:31

精神病友的樣貌成社會烙印 「唯有理解才能剔除標籤」

2019-04-20 14:42

熱心網民助尋鼠 澳露宿者終與失散兩周「家人」團聚

2019-04-20 20:28

鼻咽癌三期照射「螺旋刀」 副作用減少改善生活品質

2019-04-20 18:39

鄭明典：中南部有雷雨胞持續發展 戶外注意雷擊

2019-04-21 08:13

假日農產品物流插一腳 中華郵政啟動新服務

2019-04-20 17:41

【父母心情】心如／等待釋懷那日的到來

2019-04-21 06:00

疲勞難睡、呼吸不順 就醫才知鼻過敏

2019-04-20 10:11

新款電動氣泡水機一鍵自動打氣 滴2滴風味飲加果香不加熱量

2019-04-20 18:38

【帶孫心情】劉月雲／我家有個夜哭郎

2019-04-21 06:00

藝術家眼中的首爾、洛杉磯原來長這樣 LV旅遊繪本大開眼界

2019-04-20 20:30

條紋控秒跪 DELPOZO這季的條紋裙裝仙氣超標

2019-04-20 15:15

郵件查獲違禁品 將向寄件人求償

2019-04-21 00:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top